Dell Technologies Registered (C) Aktie gut behauptet +2,57 % - 16.09.2026

Die Dell Technologies Registered (C) Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +2,57 % auf 483,00€ zulegen. Das sind +12,10 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,79 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Dell Technologies Registered (C) Aktie. Nach einem Plus von +1,79 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 483,00€, mit einem Plus von +2,57 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Dell Technologies Registered (C) über einen Zuwachs von +36,70 % freuen.

Auf Wochensicht steht bei der Dell Technologies Registered (C) Aktie damit ein Gewinn von +5,34 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,45 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +348,57 % gewonnen.

Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,34 % 1 Monat +13,45 % 3 Monate +36,70 % 1 Jahr +348,24 %

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Stand: 16.09.2026, 14:33 Uhr

Es gibt 315 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 152,64 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,78 %. IBM notiert im Minus, mit -1,72 %. NetApp notiert im Plus, mit +0,07 %. Hewlett Packard Enterprise legt um +1,82 % zu HP notiert im Plus, mit +0,96 %.

Lohnt sich ein Investment in die Dell Technologies Registered (C) Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Dell Technologies Registered (C) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.