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    UBS zündet Kaufalarm

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    Union Pacific: 19 % Potenzial – dieser Milliarden-Deal könnte der Joker sein!

    Die Union-Pacific-Aktie ist im Jahr 2026 bereits um 23 Prozent gestiegen. Trotzdem empfiehlt die UBS den Kauf der Aktie – und sieht neben mehr Fracht noch einen milliardenschweren Joker.

    UBS zündet Kaufalarm - Union Pacific: 19 % Potenzial – dieser Milliarden-Deal könnte der Joker sein!
    Foto: Dilara Ä°rem Sancar - Anadolu

    Die Union-Pacific-Aktie hat im Jahr 2026 bereits um 23 Prozent zugelegt. Aus Sicht der UBS ist die Fahrt jedoch noch lange nicht vorbei. Die US-Investmentbank hat den US-Güterbahnbetreiber von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 310 auf 339 US-Dollar angehoben. Das entspricht einem Potenzial von 19 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag. 

    Mehr Fracht, mehr Preismacht

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    Analyst Thomas Wadewitz rechnet 2027 mit einem zweiten Jahr starken Mengenwachstums. Im Intermodalgeschäft erwartet die UBS ein Plus von 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch die Preise könnten Rückenwind liefern: Die UBS sieht bei der Preisentwicklung im Intermodal- und sonstigen Güterverkehr stärkere Impulse als im Lkw-Markt.

    Der Milliarden-Joker

    Noch mehr Fantasie liefert die geplante Fusion mit Norfolk Southern. Union Pacific will damit die erste transkontinentale Eisenbahngesellschaft der USA schaffen. Der milliardenschwere Vorschlag steht allerdings unter regulatorischer Beobachtung. Die UBS erwartet eine schwierige Prüfung mit ungewissem Ausgang. Eine Genehmigung ist deshalb kein Selbstläufer, könnte der Aktie aber eine zusätzliche Chance eröffnen.

    Mit dieser optimistischen Einschätzung steht das Institut nicht allein. Laut LSEG empfehlen 18 der 27 Analysten, die Aktie von Union Pacific zum Kauf. Neun raten zum Halten, negative Voten gibt es nicht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 325,77 US-Dollar, das höchste bei 375 US-Dollar. Entscheidend dürfte nun sein, ob Union Pacific das erwartete Volumenwachstum liefert und ob der große Fusions-Joker tatsächlich sticht.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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