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    Dividendenstar trumpft auf

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    Allianz positioniert sich in neuem Milliardenmarkt: Aktie bleibt ein Muss!

    Der frühe Vogel fängt den Wurm und die Allianz hat einen ganz dicken gefangen. Der Versicherer begleitet den Europastart der Robotaxis der Alphabet-Tochter Waymo. Damit öffnet sich für die Allianz ein Milliardenmarkt.

    Für Sie zusammengefasst
    • Allianz begleitet Waymos Robotaxi-Start in Europa
    • Allianz und Waymo entwickeln Versicherungslösungen
    • Kommerzieller Robotaxi-Betrieb startet Ende 2027
    • Report: KI braucht Strom
    Dividendenstar trumpft auf - Allianz positioniert sich in neuem Milliardenmarkt: Aktie bleibt ein Muss!
    Foto: KI-generiert mit DALL-E

    Die Allianz sichert sich einen Zukunftsdeal mit Waymo. Der Versicherer ist von Anfang an dabei, wenn die Robotaxis von Waymo versuchen, den europäischen Markt zu erobern. Ein Deal, welcher dem Versicherer den Eintritt in den Milliardenmarkt für autonomes Fahren ebnet.

    Der Münchner Versicherungskonzern arbeitet künftig mit Waymo, der auf autonomes Fahren spezialisierten Tochter des Google-Konzerns Alphabet, zusammen. Ziel ist der Aufbau eines gemeinsamen Ökosystems für Versicherungen, Schadenmanagement und Sicherheitsforschung.

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    Über die Tochter Allianz Partners will der Versicherer die Expansion von Waymo in Europa begleiten. Im Mittelpunkt stehen maßgeschneiderte Lösungen für autonome Fahrzeugflotten, darunter Kfz-Flottenversicherungen, internationale Haftpflichtprogramme und neue Versicherungsmodelle für Robotaxi-Plattformen.

    Waymo plant den schrittweisen Einstieg in den europäischen Markt. Ende August kündigte das Unternehmen an, zunächst in München autonome Taxis testen zu wollen. Der kommerzielle Betrieb soll nach bisherigen Angaben Ende 2027 starten.

    Für die Allianz eröffnet sich damit ein neues Geschäftsfeld. Autonomes Fahren stellt Versicherer vor neue Herausforderungen: Während selbstfahrende Fahrzeuge langfristig weniger Unfälle verursachen könnten, könnten einzelne Schadensfälle aufgrund komplexer Technik und höherer Reparaturkosten teurer werden.

    Gemeinsam wollen der Vesicherer und Waymo deshalb auch an Sicherheitsfragen forschen. Das Allianz Center for Technology bringt seine Erfahrung in Unfallanalyse und Fahrzeugsicherheit ein. Mit steigender Datenbasis sind zudem gemeinsame Analysen zu Schadentrends und Risiken möglich.

    Auch beim Schadenmanagement soll die Zusammenarbeit vertieft werden. Die Allianz-Tochter Solvd Group, spezialisiert auf digitale Schadenprozesse, soll künftig unterstützen, um eine möglichst einfache Abwicklung von Schäden rund um autonome Flotten zu ermöglichen.

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    Mein Tipp: Rücksetzer sind einfach nur Chancen

    Für die Allianz ist die Partnerschaft ein weiterer Schritt in einen Zukunftsmarkt. "Autonome Mobilität und künstliche Intelligenz zählen zu den bedeutendsten Veränderungen, die unsere Branche in den kommenden Jahren prägen werden", sagte Allianz-Partners-Chef Tomas Kunzmann bei der Verkündung des Deals.

    Die Kooperation ist zunächst auf drei Jahre ausgelegt. Neben Versicherung und Schadenregulierung prüfen beide Unternehmen weitere Einsatzmöglichkeiten – etwa operative Lösungen zur Fahrzeugrückholung autonomer Flotten. Damit ist die Allianz von Anfang an dabei, wenn einer der aussichtsreichsten Player für Robotaxis den europäischen Markt betritt. 

    Die ersten Station dafür sind London und direkt vor der Haustür der Allianz in München. Weitere große Städte in Europa sind danach angedacht, was noch einmal die mögliche Größe dieses Deals unterstreicht. Daher sind Anleger gut beraten, wenn Sie Rücksetzer bei der Allianz ausnutzen, um eine Position aufzubauen oder aufzustocken. 

    Ein geschätztes KGV von rund 15, das nächstes Jahr auf rund 13 fallen soll, und eine geschätzte Dividendenrendite von 4,17 Prozent für 2026 machen die Entscheidung wirklich leicht in der Aktie den Versicherungschampion zu sehen, welcher die Allianz ist.

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    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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