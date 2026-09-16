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    Rockstone News - First Phosphate sichert sich Schweizer Exportkredit-Unterstützung von bis zu 212,5 Mio. USD

    Rockstone News - First Phosphate sichert sich Schweizer Exportkredit-Unterstützung von bis zu 212,5 Mio. USD
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

     

    Ein Bild, das Wasserfahrzeug, Wasser, Transport, Kunst enthält. Automatisch generierte Beschreibung

    Veröffentlichung im Auftrag von First Phosphate Corp.

     

    Schweizer Maschinen und Ausrüstung sollen Bégin-Lamarche unterstützen

     

    First Phosphate Corp. / IRW-Press / (CSE: PHOS; WKN: A3DQCH) hat einen weiteren wichtigen Baustein für die Finanzierungsstruktur rund um sein Bégin-Lamarche Phosphatprojekt in Québec hinzugefügt. Die Schweizerische Exportrisikoversicherung (SERV), die offizielle Exportkreditagentur der Schweiz, hat ein Unterstützungsschreiben (Letter of Support) ausgestellt, das eine Finanzierungsunterstützung von rund 212,5 Mio. USD für Schweizer Maschinen, Ausrüstung, Waren und Dienstleistungen vorsieht, die für die Mine und die Verarbeitungsanlagen benötigt werden.

     

    Das mögliche Volumen ist beträchtlich. Die Preliminary Economic Assessment (PEA) von 2024 veranschlagte die anfänglichen Investitionskosten (CAPEX) für die Mine und den Konzentrator von Bégin-Lamarche auf ca. 675 Mio. CAD. Eine potenziell von der SERV unterstützte Finanzierung von 212,5 Mio. USD (derzeit umgerechnet etwa 300 Mio. CAD) könnte damit einen erheblichen Bestandteil des späteren Baufinanzierungspakets des Projekts ausmachen. Die endgültigen CAPEX werden jedoch im Rahmen der laufenden Machbarkeitsstudie aktualisiert.

     

    Die SERV ist bereit, Versicherungen oder Garantien zur Unterstützung einer Käuferkreditfinanzierung auf Basis eines angenommenen, förderfähigen Schweizer Exportvertrags im Volumen von 250 Mio. USD zu prüfen. Davon könnten ca. 212,5 Mio. USD bzw. 85% finanziert werden. Sollte das tatsächlich förderfähige Schweizer Beschaffungsvolumen höher ausfallen, könnte auch der Finanzierungsbetrag entsprechend steigen. Nach den geltenden OECD-Richtlinien könnte die SERV bis zu 95% des förderfähigen Finanzierungsbetrags absichern.

     

    Die Finanzierung kann darüber hinaus förderfähige lokale Kosten, während der Bauphase kapitalisierte Zinsen sowie die Prämie der Exportkreditagentur umfassen.

     

    In der Praxis rückt First Phosphate damit einen weiteren Schritt näher an den Punkt, an dem aus Projektentwicklung konkrete Projektumsetzung wird. Der Fokus verschiebt sich zunehmend von der Definition der Ressource hin zu der Frage, wie die Mine gebaut werden soll, wer die erforderliche Ausrüstung liefert und wie die Bauphase finanziert werden kann.

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