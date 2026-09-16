MÜNCHEN, 16. September 2026 /PRNewswire/ -- Hexnode, die Unternehmenssoftware-Sparte von Mitsogo, stellte heute auf seiner jährlichen N Nutzerkonferenz HexCon26 Hexnode Synapse vor. Hexnode Synapse ist eine agentenbasierte Orchestrierungsebene für IT- und Sicherheitsabläufe, die darauf ausgelegt ist, Anfragen und Systemereignisse in koordinierte, regelkonforme und nachvollziehbare Aktionen zu überführen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Vielzahl an Tools ist eines der größten Hindernisse im IT- und Sicherheitsbetrieb.

„Wenn man sich die tatsächliche Arbeit der IT ansieht, spielt sich nie alles innerhalb eines einzigen Systems ab. Die Einarbeitung einer neuen Mitarbeiterin betrifft die Identitätsverwaltung, die Geräte und das HR-System. Die Reaktion auf eine Bedrohung betrifft den Endpunkt, den Zugriff der Nutzerin und das Ticket. Und heute ist es immer eine Person, die all das miteinander verbindet – jedes einzelne Mal", sagte Apu Pavithran, CEO und Gründer von Hexnode.

Jeder Übergabevorgang verursacht zusätzlichen manuellen Aufwand und verlangsamt die Reaktion. Hexnode Synapse verbindet diese Schritte miteinander.

Was ist Hexnode Synapse?

Hexnode Synapse ist eine regulierte, agentenbasierte Orchestrierungsschicht, die entwickelt wurde, um Anfragen, Warnmeldungen und Ereignisse durchgängig über alle an deren Behebung beteiligten Unternehmenssysteme hinweg zu koordinieren.

Synapse greift auf native Kontextdaten aus Hexnode UEM, Hexnode XDR und Hexnode IdP zurück und erweitert Workflows auf umliegende IT- und Sicherheitstools. Anstatt dass Administratoren manuell zwischen Konsolen wechseln müssen, koordiniert es Agenten, Genehmigungen und Systemaktionen rund um jede Anfrage, Warnmeldung oder jedes Ereignis.

Wie funktioniert Hexnode Synapse?

Hexnode Synapse arbeitet mit spezialisierten KI-Agenten, die eingehende Anfragen und Warnmeldungen auswerten, den nächsten Schritt bestimmen und innerhalb definierter Rahmenbedingungen handeln. Dazu gehören zunächst:

Device Agent: Unterstützt die Diagnose von Grundursachen, die Behebung von Compliance-Abweichungen, die Behebung von Patches und Schwachstellen sowie die Gerätebereitstellung.

Unterstützt die Diagnose von Grundursachen, die Behebung von Compliance-Abweichungen, die Behebung von Patches und Schwachstellen sowie die Gerätebereitstellung. Identity Agent: Unterstützt Zugriffsanfragen, Vorgänge im Identitätslebenszyklus, Rollenänderungen und kontobezogene Aufgaben.

Unterstützt Zugriffsanfragen, Vorgänge im Identitätslebenszyklus, Rollenänderungen und kontobezogene Aufgaben. Threat Agent:Unterstützt die Triage von Warnmeldungen, die Untersuchung von Bedrohungen und deren Eindämmung.

Unternehmen können zudem benutzerdefinierte Agenten auf Basis ihrer eigenen Tools und Wissensdatenbanken konfigurieren.

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