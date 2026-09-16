Aktien New York Ausblick
US-Börsen zeigen sich vor Zinsentscheid erholt
- US-Börsen vor Fed-Entscheidung wieder im Aufwind
- Fed dürfte Leitzins um 0,25 Punkte anheben
- AMD und Intel steigen, JB Hunt verliert deutlich
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zwei schwachen Handelstagen dürften die US-Aktienmärkte am Mittwoch wieder zulegen. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn sieht der Broker IG den mit Standardwerten bestückten Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher bei 52.202 Punkten. Die Indikation für den technologielastigen Nasdaq 100 lag 0,5 Prozent im Plus.
Der Handelstag steht im Zeichen der Geldpolitik. Auf der dritten Zinssitzung der Notenbank Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh könnte er erstmals die Leitzinsen anheben. An den Finanzmärkten wird angesichts der hohen Inflation überwiegend eine Erhöhung der Zinsspanne um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Sie würde dann bei 3,75 bis 4,00 Prozent liegen. Die Spannung bleibt aber groß, da Warsh auf klare Signale für die Finanzmärkte verzichtet.
"Die Fed hat kaum eine andere Wahl, als die Zinsen anzuheben, zumal der Anleihemarkt seit Wochen signalisiert, dass höhere Zinsen gerechtfertigt sind", sagte die leitende Marktstrategin Carol Schleif vom Vermögensverwalter BMO Wealth Management. Der Aktienmarkt wäre enttäuscht, wenn die Währungshüter die Zinsen nicht anheben würden.
Unter den Einzelwerten stehen Aktien rund um das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI) im Fokus. Nachdem zu Wochenanfang noch Warnungen aus der Branche vor einer zu schnellen Entwicklung der KI-Technologie und damit einhergehende Sicherheitsbedenken für Verunsicherung gesorgt hatten, haben sich die Gemüter zuletzt wieder beruhigt.
Die Analysten der Bank Citigroup wiesen zur Wochenmitte darauf hin, dass KI-Entwickler grundsätzlich die Sicherheit und Ausrichtung von Künstlicher Intelligenz als einen rechenintensiven Prozess betrachteten. Das bedeutet, dass Sicherheitsbedenken die Nachfrage nach Rechenleistung eher steigern als verringern könnten.
Damit gewannen die Aktien des Chipherstellers AMD im vorbörslichen US-Handel 1,7 Prozent. Für die Anteilsscheine des Wettbewerbers Intel ging es um 3,5 Prozent nach oben. Börsianer verwiesen hier auch auf Berichte, wonach SK Hynix mit den Amerikanern beim Bau von Chips in den USA zusammenarbeiten könnte. Der südkoreanische Halbleiterhersteller teilte als Reaktion auf die Nachrichten mit, dass man aktuell Möglichkeiten prüfe, seine globale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.
Die Papiere von JB Hunt sackten um fast zwölf Prozent ab. Das Transport- und Logistikunternehmen hatte auf einer Konferenz der Bank Morgan Stanley auf steigende Kosten hingewiesen und eine für den Konzern seltene Gewinnwarnung ausgesprochen./la/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie
Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 444,6 auf Tradegate (16. September 2026, 14:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 631,43USD. Von den letzten 7 Analysten der Advanced Micro Devices Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 540,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 730,00USD was eine Bandbreite von +18,51 %/+60,21 % bedeutet.
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Die Zeit vergeht wie im Flug, nimmt einen das reale Leben mit neuen Projekten und Aufgaben in Anspruch, verlaufen sie erfreulich, ist das umso angenehmer.
Es gibt inzwischen einen Thread zum Altersvorsorgedepot. Ich hätte gern noch die Möglichkeit darüber 25 Jahre anzusparen. Riester war für mich viel zu kompliziert und zu teuer. Hier sehe ich die richtige Richtung insbesondere für Aktienneulinge.
Riesterrente, Altersvorsorgedepot oder Frühstartrente...