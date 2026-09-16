CIENA Aktie legt weiter zu - 16.09.2026

Anleger bei CIENA können sich heute freuen: Die Aktie legt um +3,82 % zu und notiert bei 300,40€. Die CIENA Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +4,01 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +3,82 % hinzu. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

Ciena ist ein US-Netzwerkausrüster für Telekom- und Cloudanbieter. Kernprodukte sind optische Transporttechnik, Routing/Switching, Automations- und Softwarelösungen für Hochgeschwindigkeitsnetze. Starke Position im Markt für optische Übertragung (DWDM). Wichtige Wettbewerber: Nokia, Huawei, Cisco, Infinera. USP: technologische Führerschaft bei Hochbitraten, offene, softwaredefinierte Netze.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die CIENA Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -24,65 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die CIENA Aktie damit um +2,19 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,13 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die CIENA um +48,27 % gewonnen.

Während CIENA heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,31 %.

CIENA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,19 % 1 Monat -19,13 % 3 Monate -24,65 % 1 Jahr +159,69 %

Informationen zur CIENA Aktie

Stand: 16.09.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 142 Mio. CIENA Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,63 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,62 %. Telefon L.M.Ericsson (B) notiert im Plus, mit +0,32 %. Nokia notiert im Plus, mit +4,91 %.

CIENA Aktie jetzt kaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die CIENA Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur CIENA Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.