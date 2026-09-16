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    USA

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    Einzelhandelsumsätze steigen stärker als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Einzelhandel wächst im August um 1,2 Prozent
    • Anstieg übertrifft Erwartungen von 0,8 Prozent
    • Höhere Spritpreise treiben nominale Umsätze
    USA - Einzelhandelsumsätze steigen stärker als erwartet
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Umsätze im US-Einzelhandel sind im August stärker gestiegen als erwartet. Sie legten im Vergleich zum Vormonat um 1,2 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nu einen Anstieg um 0,8 Prozent erwartet. Im Juli waren die Erlöse noch um 0,5 Prozent gefallen.

    Ohne die volatilen Umsätze mit Fahrzeugverkäufen stiegen die Einzelhandelserlöse im August um 1,4 Prozent. Hier war ein Anstieg um 0,6 Prozent erwartet worden.

    "Die deutlich erhöhten Benzin- und Dieselpreise haben einen großen Beitrag zu dem nominalen Plus geliefert, was aber eher kritisch zu sehen ist", kommentierte Helaba-Analyst Ralf Umlauf. "Alles in allem wurden die Konsensschätzungen klar übertroffen." Damit sollten Zweifel an der erwarteten Zinserhöhung seitens der Fed nicht geschürt werden. Die US-Notenbank Fed wird am Abend ihre Zinsentscheidung veröffentlichen. Es wird an den Finanzmärkten ganz überwiegend eine Anhebung des Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte erwartet./jsl/jkr/jha/







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