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    WDH/Nach Kreislaufproblemen

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    Karetsas zurück im BVB-Teamtraining

    Für Sie zusammengefasst
    • Karetsas zurück im Mannschaftstraining des BVB
    • Grieche musste gegen Villarreal auf Trage vom Platz
    • Comeback bereits am Samstag gegen Stuttgart möglich
    WDH/Nach Kreislaufproblemen - Karetsas zurück im BVB-Teamtraining
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    (Wiederholung: Am Anfang der Überschrift wurde ein überflüssiger Buchstabe entfernt.)

    DORTMUND (dpa-AFX) - Konstantinos Karetsas ist zurück im Mannschaftstraining von Borussia Dortmund . Der 18 Jahre alte Grieche war vor gut einer Woche beim 3:2 in der Champions League gegen den FC Villarreal mit Kreislaufproblemen auf einer Trage vom Platz und anschließend ins Krankenhaus gebracht worden.

    Nach mehreren Untersuchungen, die nach Vereinsangaben keine klare Ursache für die Probleme ergeben hatten, hatte der Offensivmann in den vergangenen Tagen bereits individuelle Einheiten absolviert. Womöglich kann er nun schon im nächsten Bundesligaspiel des BVB am Samstag beim VfB Stuttgart (18.30 Uhr/Sky) sein Comeback geben./the/DP/men

    Borussia Dortmund

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 3,215 auf Tradegate (16. September 2026, 14:55 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8500 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +55,76 %/+55,76 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den trotz sportlicher Erfolge und positiver Kadernachrichten schwachen BVB-Aktienkurs. Anleger sehen die Aktie weiterhin auf niedrigem Niveau und teils ohne nachvollziehbare Reaktion; eine mögliche KI-Steuerung wird spekulativ erwähnt. Fundamental werden der 1,65-Mrd.-Euro-Deal für spanische Fußballrechte und Evoniks Werksschließungen als mögliche Einflussfaktoren diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

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    dpa-AFX
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