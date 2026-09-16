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    Besonders beachtet!

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    Mercedes-Benz Group Aktie heute im Minus (45,40€) - 16.09.2026

    Die Mercedes-Benz Group Aktie notiert am 16.09.2026 mit -2,60 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Mercedes-Benz Group Aktie heute im Minus (45,40€) - 16.09.2026
    Foto: Matthias Balk - dpa

    Die Mercedes-Benz Group ist ein Premium-Automobilhersteller mit Fokus auf Pkw, Vans und Mobilitäts-/Finanzdienstleistungen. Kern sind Luxus- und E-Modelle der Marke Mercedes-Benz. Stark in Europa, China und USA, hohe Preissetzungsmacht. Wichtige Konkurrenten: BMW, Audi, Tesla, Lexus. Mögliche USPs: starke Marke, Sicherheits- und Technikimage, breites Luxus-Portfolio, globale Service- und Vertriebsstruktur.

    Mercedes-Benz Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 16.09.2026

    Der Abwärtstrend bei Mercedes-Benz Group hält an: Am heutigen Handelstag steht ein weiteres Minus von -2,60 % zu Buche, die Aktie notiert bei 45,40. Der Kursrückgang der Mercedes-Benz Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,16 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,60 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Mercedes-Benz Group Verluste von -8,01 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Mercedes-Benz Group Aktie damit um -4,88 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,24 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Mercedes-Benz Group eine negative Entwicklung von -24,30 % erlebt.

    Mercedes-Benz Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,88 %
    1 Monat -1,24 %
    3 Monate -8,01 %
    1 Jahr -11,78 %
    Stand: 16.09.2026, 15:05 Uhr

    Informationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Es gibt 963 Mio. Mercedes-Benz Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,56 Mrd. € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Volkswagen notiert im Minus, mit -2,22 %. General Motors notiert im Minus, mit -0,68 %.

    Mercedes-Benz Group Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Mercedes-Benz Group Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Mercedes-Benz Group Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Mercedes-Benz Group

    -2,41 %
    -4,88 %
    -1,24 %
    -8,01 %
    -11,78 %
    -32,45 %
    -25,17 %
    -12,72 %
    +134,95 %
    ISIN:DE0007100000WKN:710000
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