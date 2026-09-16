Mercedes-Benz Group Aktie heute im Minus (45,40€) - 16.09.2026

Der Abwärtstrend bei Mercedes-Benz Group hält an: Am heutigen Handelstag steht ein weiteres Minus von -2,60 % zu Buche, die Aktie notiert bei 45,40€. Der Kursrückgang der Mercedes-Benz Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,16 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,60 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Die Mercedes-Benz Group ist ein Premium-Automobilhersteller mit Fokus auf Pkw, Vans und Mobilitäts-/Finanzdienstleistungen. Kern sind Luxus- und E-Modelle der Marke Mercedes-Benz. Stark in Europa, China und USA, hohe Preissetzungsmacht. Wichtige Konkurrenten: BMW, Audi, Tesla, Lexus. Mögliche USPs: starke Marke, Sicherheits- und Technikimage, breites Luxus-Portfolio, globale Service- und Vertriebsstruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Mercedes-Benz Group Verluste von -8,01 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Mercedes-Benz Group Aktie damit um -4,88 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,24 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Mercedes-Benz Group eine negative Entwicklung von -24,30 % erlebt.

Mercedes-Benz Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,88 % 1 Monat -1,24 % 3 Monate -8,01 % 1 Jahr -11,78 %

Informationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

Stand: 16.09.2026, 15:05 Uhr

Es gibt 963 Mio. Mercedes-Benz Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,56 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Volkswagen notiert im Minus, mit -2,22 %. General Motors notiert im Minus, mit -0,68 %.

Mercedes-Benz Group Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Mercedes-Benz Group Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Mercedes-Benz Group Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.