Volkswagen (VW) Vz Aktie heute im Minus (78,86€) - 16.09.2026

Rote Vorzeichen bei Volkswagen (VW) Vz: Der Kurs rutscht um -2,52 % auf 78,86€ ab. Der Kursrückgang der Volkswagen (VW) Vz Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,71 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,52 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Volkswagen Vz ist Kern des VW-Konzerns, einem globalen Auto- und Nutzfahrzeughersteller. Hauptprodukte: Pkw (VW, Audi, Škoda, Porsche u.a.), leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen. Starke Marktstellung in Europa, global Top-3 nach Absatz. Wichtige Konkurrenten: Toyota, Stellantis, Hyundai/Kia, GM, Ford, Tesla. Stärken: breite Markenpalette, Skaleneffekte, starke Position im Volumen- und Premiumsegment.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Volkswagen (VW) Vz Aktionäre einen Verlust von -12,84 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit um -4,86 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,62 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Volkswagen (VW) Vz auf -23,71 %.

Volkswagen (VW) Vz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,86 % 1 Monat +6,62 % 3 Monate -12,84 % 1 Jahr -22,06 %

Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Stand: 16.09.2026, 15:05 Uhr

Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,20 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,93 %. Mercedes-Benz Group notiert im Minus, mit -2,60 %. Toyota notiert im Minus, mit -0,52 %. Tesla legt um +0,29 % zu Stellantis notiert im Minus, mit -1,60 %.

Lohnt sich ein Investment in die Volkswagen (VW) Vz Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Volkswagen (VW) Vz Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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