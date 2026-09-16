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    Besonders beachtet!

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    Volkswagen (VW) Vz Aktie heute im Minus (78,86€) - 16.09.2026

    Kursbewegung von -2,52 % bei Volkswagen (VW) Vz am 16.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Volkswagen (VW) Vz Aktie heute im Minus (78,86€) - 16.09.2026
    Foto: Ole Spata - dpa

    Volkswagen Vz ist Kern des VW-Konzerns, einem globalen Auto- und Nutzfahrzeughersteller. Hauptprodukte: Pkw (VW, Audi, Škoda, Porsche u.a.), leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen. Starke Marktstellung in Europa, global Top-3 nach Absatz. Wichtige Konkurrenten: Toyota, Stellantis, Hyundai/Kia, GM, Ford, Tesla. Stärken: breite Markenpalette, Skaleneffekte, starke Position im Volumen- und Premiumsegment.

    Wie hat sich die Volkswagen (VW) Vz-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Rote Vorzeichen bei Volkswagen (VW) Vz: Der Kurs rutscht um -2,52 % auf 78,86 ab. Der Kursrückgang der Volkswagen (VW) Vz Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,71 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,52 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Volkswagen (VW) Vz Aktionäre einen Verlust von -12,84 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit um -4,86 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,62 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Volkswagen (VW) Vz auf -23,71 %.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,86 %
    1 Monat +6,62 %
    3 Monate -12,84 %
    1 Jahr -22,06 %
    Stand: 16.09.2026, 15:05 Uhr

    Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,20 Mrd. € wert.

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    Die deutsche Automobilindustrie steckt mitten in einem historischen Strukturwandel. Zölle, eine erstarkte chinesische Konkurrenz und der schleppende Umstieg auf die Elektromobilität setzen den Herstellern seit Jahren zu. Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW verkauften im ersten Halbjahr 2026 weniger Fahrzeuge als im Vorjahr – und schnitten damit schlechter ab als der Weltmarkt, welcher selbst bereits schrumpfte. Wie tief der Einschnitt inzwischen reicht, zeigte sich nun in Wolfsburg besonders deutlich. Am 4. September 2026 hat der Aufsichtsrat von Volkswagen einstimmig einem weitreichenden Sparprogramm zugestimmt: Weltweit sollen Stellen wegfallen, für vier deutsche Werke fehlt zudem eine langfristige Perspektive. Ein Blick auf die Lage der Branche und die Zahlen des Wolfsburger Konzerns zeigt, warum der Schritt aus Sicht des Managements unausweichlich war.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,93 %. Mercedes-Benz Group notiert im Minus, mit -2,60 %. Toyota notiert im Minus, mit -0,52 %. Tesla legt um +0,29 % zu Stellantis notiert im Minus, mit -1,60 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Volkswagen (VW) Vz Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Volkswagen (VW) Vz Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Volkswagen (VW) Vz

    -1,78 %
    -5,03 %
    +6,62 %
    -12,84 %
    -22,06 %
    -28,23 %
    -59,95 %
    -35,51 %
    +1.648,68 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403
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