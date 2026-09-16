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    Besonders beachtet!

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    BMW Aktie fällt auf 61,88€ - 16.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die BMW Aktie bisher Verluste von -1,93 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BMW Aktie.

    Besonders beachtet! - BMW Aktie fällt auf 61,88€ - 16.09.2026
    Foto: kittyfly - stock.adobe.com

    BMW ist ein Premium-Automobil- und Motorradhersteller mit Fokus auf individuelle Mobilität und Finanzdienstleistungen. Hauptprodukte: Pkw (BMW, MINI, Rolls-Royce), Motorräder, Leasing/Finanzierung. Starke Position im globalen Premiumsegment. Wichtige Konkurrenten: Mercedes-Benz, Audi, Tesla, Lexus. Stärken: starke Marken, sportliches Image, breite Premium-Palette, technologische Kompetenz (E-Mobilität, Digitalisierung).

    BMW Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 16.09.2026

    Mit einer Performance von -1,93 % musste die BMW Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die BMW Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +0,61 % wieder ab und notiert heute bei 61,88. Was sollten Anleger jetzt beachten?

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    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei BMW insgesamt ein Minus von -9,64 % zu verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BMW Aktie damit um -2,77 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,82 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von BMW -33,55 % verloren.

    BMW Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,77 %
    1 Monat +3,82 %
    3 Monate -9,64 %
    1 Jahr -25,94 %
    Stand: 16.09.2026, 15:06 Uhr

    Informationen zur BMW Aktie

    Es gibt 561 Mio. BMW Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,59 Mrd. € wert.

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    Das die Fed heute die Leitzinsen erhöht, daran zweifelt kaum noch einer. Was allerdings wichtiger ist als die Zinserhöhung, ist die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh. Worauf Anleger achten sollten!

    Moderate Gewinne vor US-Zinsentscheid


    Vor der US-Zinsentscheidung am Abend hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch etwas Auftrieb erhalten. Eine Erhöhung der Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte gilt dabei Experten zufolge bereits als eingepreist. Moderat positive Impulse gaben die etwas …

    Dax wenig bewegt vor US-Zinsentscheid


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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Mercedes-Benz Group, Ford Motor und Co.

    Mercedes-Benz Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,60 %. Ford Motor notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Toyota notiert im Minus, mit -0,52 %. Volkswagen (VW) Vz verliert -2,52 % Stellantis notiert im Minus, mit -1,60 %. Toyota Motor Corporation ADRhedged notiert im Minus, mit -0,45 %.

    BMW Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der BMW Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur BMW Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    BMW

    -0,79 %
    -3,11 %
    +3,82 %
    -9,64 %
    -25,94 %
    -36,55 %
    -25,60 %
    -17,88 %
    +287,76 %
    ISIN:DE0005190003WKN:519000
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