BMW Aktie fällt auf 61,88€ - 16.09.2026

Mit einer Performance von -1,93 % musste die BMW Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die BMW Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +0,61 % wieder ab und notiert heute bei 61,88€. Was sollten Anleger jetzt beachten?

BMW ist ein Premium-Automobil- und Motorradhersteller mit Fokus auf individuelle Mobilität und Finanzdienstleistungen. Hauptprodukte: Pkw (BMW, MINI, Rolls-Royce), Motorräder, Leasing/Finanzierung. Starke Position im globalen Premiumsegment. Wichtige Konkurrenten: Mercedes-Benz, Audi, Tesla, Lexus. Stärken: starke Marken, sportliches Image, breite Premium-Palette, technologische Kompetenz (E-Mobilität, Digitalisierung).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei BMW insgesamt ein Minus von -9,64 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BMW Aktie damit um -2,77 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,82 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von BMW -33,55 % verloren.

BMW Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,77 % 1 Monat +3,82 % 3 Monate -9,64 % 1 Jahr -25,94 %

Informationen zur BMW Aktie

Stand: 16.09.2026, 15:06 Uhr

Es gibt 561 Mio. BMW Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,59 Mrd. € wert.

Das die Fed heute die Leitzinsen erhöht, daran zweifelt kaum noch einer. Was allerdings wichtiger ist als die Zinserhöhung, ist die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh. Worauf Anleger achten sollten!

Vor der US-Zinsentscheidung am Abend hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch etwas Auftrieb erhalten. Eine Erhöhung der Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte gilt dabei Experten zufolge bereits als eingepreist. Moderat positive Impulse gaben die etwas …

Nur wenig verändert haben sich die deutschen Leitindizes am Mittwoch vor der US-Zinsentscheidung am Abend präsentiert. Moderat positive Impulse geben die leicht sinkenden Ölpreise, wenngleich es keine wirklichen Fortschritte bei der Lösung der …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Mercedes-Benz Group, Ford Motor und Co.

Mercedes-Benz Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,60 %. Ford Motor notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Toyota notiert im Minus, mit -0,52 %. Volkswagen (VW) Vz verliert -2,52 % Stellantis notiert im Minus, mit -1,60 %. Toyota Motor Corporation ADRhedged notiert im Minus, mit -0,45 %.

BMW Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der BMW Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur BMW Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Schreibe Deinen Kommentar