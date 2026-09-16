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    Hamburger Senator lobt Einigung zur Bahnstrecke Hamburg-Hannover

    Für Sie zusammengefasst
    • Tjarks begrüßt den geplanten Neubau Hamburg-Hannover
    • Hamburg fordert seit Jahren die neue Bahntrasse
    • Neubau soll Kapazitätsprobleme im Norden lösen
    Hamburger Senator lobt Einigung zur Bahnstrecke Hamburg-Hannover
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    HAMBURG (dpa-AFX) - Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) hat die Einigung von CDU und SPD zugunsten eines Neubaus der Bahnstrecke Hamburg-Hannover gelobt. Der Senator pocht darauf, dass die Strecke gebaut wird. Hamburg setze sich seit Jahren für die neue Trasse ein, sagte Tjarks. "Daher würden wir uns sehr freuen, wenn der Bundestag diese überfällige Entscheidung trifft." Nur mit einer Neubaustrecke könnten die Kapazitätsprobleme im norddeutschen Schienennetz gelöst werden.

    Heute ist bekanntgeworden, dass sich die zuständigen Verkehrspolitiker der schwarz-roten Koalition im Bundestag für einen Neubau der Strecke aussprechen. Zur Debatte stand auch ein Ausbau. Beschlossen ist der Neubau aber noch nicht. An dem Entwurf werde gearbeitet, heißt es aus der Koalition./lkm/DP/men






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