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    Honda-Preis 2026 geht an Professor Graeme M. Clark und Dr. Ingeborg Hochmair

    Honda-Preis 2026 geht an Professor Graeme M. Clark und Dr. Ingeborg Hochmair
    Foto: adobe.stock.com

    - Für ihre Vorreiterrolle bei Forschung und Entwicklung, klinischer Anwendung und weltweiter Einführung des Mehrkanal-Cochlea-Implantats -

    TOKIO, 16. September 2026 /PRNewswire/ -- Die Honda-Stiftung hat Professor Graeme M. Clark AC, einen australischen Arzt und Neurowissenschaftler sowie emeritierten Preisträgerprofessor an der Universität Melbourne, und Dr. Ingeborg Hochmair, eine österreichische Elektroingenieurin, Mitbegründerin und Geschäftsführerin von MED-EL, als gemeinsame Preisträger des Honda-Preises 2026 ausgewählt. Der internationale Preis für Wissenschaft und Technologie würdigt ihre Leistungen bei der Vorantreibung von Forschung, Entwicklung, klinischer Anwendung und weltweiter Einführung des Mehrkanal-Cochlea-Implantats. Die Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung, die von Soichiro Honda, dem Gründer der Honda Motor Co., Ltd., und seinem jüngeren Bruder Benjiro ins Leben gerufen wurde.

    Bild 1: Professor Clark

    https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108819/202609085482/_prw_PI1fl_QKqer084.png 

    Bild 2: Dr. Hochmair

    https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108819/202609085482/_prw_PI2fl_5qy2CQMN.png 

    1980 richtete die Honda-Stiftung den Honda-Preis ein, um Forschungsleistungen zu würdigen, die zur „Schaffung einer wahrhaft humanen Zivilisation" beitragen. In Vorwegnahme des Potenzials der Ökotechnologie(*) ist der Honda-Preis Japans erste internationale Auszeichnung in den Bereichen Wissenschaft und Technologie, die Erkenntnisse würdigt, die den Weg für Technologien der nächsten Generation ebnen, sowie Bemühungen im Zusammenhang mit deren Anwendung und breiter Nutzung.

    Die Preisverleihung für den 47. Honda-Preis findet am Montag, dem 16. November 2026, im Imperial Hotel in Tokio, Japan, statt. Dort werden Professor Clark und Dr. Hochmair Medaillen, Urkunden und ein Geldpreis in Höhe von insgesamt 10 Millionen Yen überreicht.

    (*) Ökotechnologie: Eine menschenfreundliche Philosophie, die auf Wissenschaft und Technologie basiert, die natürliche und menschliche Umwelt in Einklang bringt und gesellschaftliche Probleme angeht, wobei sie über die herkömmliche Bedeutung des Begriffs „Ökologie" hinausgeht.

    Bild 3: Schematische Darstellung des Cochlea-Implantats

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    Informationen zu Cochlea-Implantaten

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