Trump handelt mehr als der ganze US-Kongress zusammengenommen

Ausgerechnet kurz vor den Zwischenwahlen fordert nun Republikanerin Anna Paulina Luna auf dem Parteitag in Dallas ein Ende des Aktienhandels durch Politiker. Im Juli hatte das Repräsentantenhaus bereits ein Handelsverbot beschlossen, das für Abgeordnete, ihre Ehepartner und Kinder gilt, nicht aber für den Präsidenten selbst. Trump befürwortete das Gesetz öffentlich, obwohl es ihn persönlich nicht betrifft.

Kaum ein Präsident hat je so aktiv an der Börse mitgemischt wie Donald Trump. Genau das sorgt nun für Zündstoff in Washington. Fast 28.700 Transaktionen in nur 17 Monaten haben Trumps Vermögensverwalter seit seiner zweiten Amtseinführung getätigt. Der gesamte US-Kongress kam im gleichen Zeitraum lediglich auf etwa 22.200 Trades.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Vom Immobilienmogul zum Serien-Trader

Trumps Portfolio umfasst heute tausende Positionen in Aktien, Anleihen und Kryptowährungen. Über acht Konten kommt er auf Vermögenswerte von mindestens 858 Millionen US-Dollar. Im Wesentlichen verteilt sich das Geld auf vier Haupt-Finanzinstitute: JPMorgan Chase, Charles Schwab, UBS und Stephens.

Allein im Jahr 2025 soll er über zwei Milliarden US-Dollar eingenommen haben, vor allem durch Krypto-Investments. Verwaltet wird alles über einen Trust unter Leitung von Sohn Donald Trump Jr.

Streit um Hawley, Pelosi und den PELOSI Act

Als Senator Josh Hawley vorschlug, das Handelsverbot auch auf den Präsidenten auszuweiten, bezeichnete Trump ihn öffentlich als Bauernopfer und zweitklassig. Gleichzeitig forderte er Ermittlungen gegen Nancy Pelosi, deren Aktiendepot zur Inspiration für den sogenannten PELOSI Act wurde, einen von Hawley eingebrachten Entwurf, der Kongressmitgliedern den Handel mit Einzelaktien komplett verbieten soll.

Der PELOSI Act ist dabei nur einer von mehreren konkurrierenden Entwürfen. Der in diesem Sommer verabschiedete Stop Insider Trading Act gilt als deutlich schwächer, da bestehende Portfolios behalten werden dürfen und nur Neukäufe untersagt sind. Der strengere No Getting Rich in Congress Act der Demokratin Haley Stevens würde das Verbot dagegen ausdrücklich auch auf den Präsidenten ausweiten, ein Punkt, den die Republikaner bewusst ausgespart haben. Aktuell gilt weiterhin der wirkungslose Stock Act aus dem Jahr 2012, dessen Verstöße oft nur mit 200 US-Dollar Strafe geahndet werden.

Auffällige Zufälle und ein Öl-Krieg

Manche Deals wirken wie Werbespots: Anfang des Jahres kaufte Trump DoorDash-Aktien im Wert von bis zu 1,38 Millionen US-Dollar und ließ sich kurz darauf medienwirksam Essen über den Dienst liefern. Bei Nvidia, Tesla und rund zwanzig weiteren Firmen folgte binnen einer Woche nach dem Aktienkauf öffentliches Lob.

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Besonders brisant sind Trumps Öl- und Gasaktien im Wert von bis zu 45,6 Millionen US-Dollar, mit größten Positionen bei Chevron und ExxonMobil. Durch den von seiner Regierung geführten Iran-Konflikt und die Blockade der Straße von Hormus stiegen die Ölpreise auf über 100 US-Dollar pro Barrel, was Trumps Öl-Portfolio 2026 um geschätzte 15,5 Millionen US-Dollar aufwertete.

Kritiker werfen ihm vor, geopolitische Entscheidungen und private Aktiengewinne zu vermischen. Zusätzlich verhandelte Trump im August 2026 einen milliardenschweren Öl-Deal mit Venezuela, der den USA die Kontrolle über mehr als 65 Milliarden Barrel Öl sichert.

Die Verteidigungslinie des Weißen Hauses

Das Weiße Haus bestreitet jeden Interessenkonflikt und verweist auf unabhängige Vermögensverwalter, die per Computermodell handelten. Trump selbst könne keine einzelne Order anweisen, heißt es. Das Handelsverbot im Kongress bleibt derweil zahnlos, da es an ein umstrittenes Wahlrechtsgesetz gekoppelt wurde und im Senat scheitern dürfte. Ein Verbot, das den Handel weiterhin erlaube, sei kein echtes Verbot, brachte es der demokratische Abgeordnete Seth Magaziner auf den Punkt.

Drei von vier US-Amerikanern wollen laut Umfragen, dass Politiker gar nicht erst mit Aktien handeln dürfen. Doch solange Gesetze nur für Abgeordnete gelten und die mächtigste Figur im System außen vor bleibt, bleibt die Debatte vor allem eine Frage des Vertrauens, nicht der Kontrolle.

Ersteres sei aber nicht unerheblich. Selbst ganz ohne Insiderwissen könne ein Präsident den Wert seiner Investments durch offizielle Entscheidungen beeinflussen, so Kedric Payne vom Campaign Legal Center, allein dieser Anschein schade dem Vertrauen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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