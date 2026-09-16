Anthropic an Bord: Novo will neue Wirkstoffe schneller entwickeln

Im Zentrum stehen die KI-Modelle von Anthropic und insbesondere Claude Science. Novo will die Technologie zunächst in ausgewählten Forschungs- und Entwicklungsprozessen testen. Dabei soll sie unter anderem helfen, biologische Zusammenhänge besser zu verstehen und wissenschaftliche Fragestellungen schneller zu bearbeiten.

Novo Nordisk will die Entwicklung neuer Medikamente mit Künstlicher Intelligenz beschleunigen. Dafür arbeitet der dänische Pharmakonzern künftig mit dem KI-Unternehmen Anthropic zusammen. Gemeinsam wollen die Partner konkrete Herausforderungen in der Arzneimittelforschung angehen und dafür maßgeschneiderte Lösungen entwickeln.

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"Neue wissenschaftliche Möglichkeiten"

Für Novo-Chef Mike Doustdar ist die Kooperation Teil der eigenen KI-Strategie. "Die Zusammenarbeit mit Anthropic wird unsere Forschungs- und Entwicklungsorganisation erheblich stärken und uns bei unserer Mission unterstützen, Menschen mit chronischen Erkrankungen neue, bahnbrechende Gesundheitslösungen anzubieten", erklärte der Vorstandschef. Das Unternehmen wolle Künstliche Intelligenz nutzen, um die Produktivität zu steigern und den Weg von der Forschung bis zur Markteinführung zu verkürzen.

Darüber hinaus sieht Doustdar Potenzial für neue wissenschaftliche Erkenntnisse. KI könne laut dem Novo-Chef dabei helfen, die menschliche Biologie und die Wirkmechanismen von Medikamenten besser zu verstehen.

Auch Anthropic-Chef Dario Amodei sieht erhebliches Potenzial. "Die zunehmenden Fähigkeiten der KI bergen das Potenzial, die biologischen und medizinischen Durchbrüche eines ganzen Jahrhunderts auf ein Jahrzehnt zu verdichten", sagte der Mitgründer. Ziel der Zusammenarbeit sei es, Forschungszeiten zu verkürzen und die Entwicklung neuer Medikamente und Behandlungsmöglichkeiten voranzutreiben.

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KI soll auch Softwareentwicklung antreiben

Die Kooperation beschränkt sich allerdings nicht auf die Arzneimittelforschung. Novo Nordisk will die KI-Modelle von Anthropic auch für die Softwareentwicklung einsetzen. Das soll dabei helfen, Künstliche Intelligenz konzernweit stärker zu skalieren.

Gleichzeitig setzen die Unternehmen auf strenge Regeln für den Umgang mit Daten und eine menschliche Kontrolle der KI-Anwendungen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Technologie verantwortungsvoll und im Einklang mit den ethischen sowie regulatorischen Vorgaben von Novo eingesetzt wird.

Die Zusammenarbeit ist für Novo ein weiterer Schritt auf dem Weg zum eigenen Ziel, um "das weltweit führende KI-gesteuerte Gesundheitsunternehmen zu werden", so Doustdar.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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