🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    Pharma trifft KI

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Anthropic an Bord: Novo will neue Wirkstoffe schneller entwickeln

    Novo Nordisk will neue Medikamente schneller entwickeln und setzt dafür auf Anthropic. Die KI-Modelle sollen Forschung und Softwareentwicklung vorantreiben.

    Pharma trifft KI - Anthropic an Bord: Novo will neue Wirkstoffe schneller entwickeln
    Foto: Christian Schultz/dpa

    Novo Nordisk will die Entwicklung neuer Medikamente mit Künstlicher Intelligenz beschleunigen. Dafür arbeitet der dänische Pharmakonzern künftig mit dem KI-Unternehmen Anthropic zusammen. Gemeinsam wollen die Partner konkrete Herausforderungen in der Arzneimittelforschung angehen und dafür maßgeschneiderte Lösungen entwickeln.

    Im Zentrum stehen die KI-Modelle von Anthropic und insbesondere Claude Science. Novo will die Technologie zunächst in ausgewählten Forschungs- und Entwicklungsprozessen testen. Dabei soll sie unter anderem helfen, biologische Zusammenhänge besser zu verstehen und wissenschaftliche Fragestellungen schneller zu bearbeiten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Novo-Nordisk AS!
    Long
    260,84€
    Basispreis
    2,18
    Ask
    × 14,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    289,78€
    Basispreis
    2,68
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Neue wissenschaftliche Möglichkeiten"

    Für Novo-Chef Mike Doustdar ist die Kooperation Teil der eigenen KI-Strategie. "Die Zusammenarbeit mit Anthropic wird unsere Forschungs- und Entwicklungsorganisation erheblich stärken und uns bei unserer Mission unterstützen, Menschen mit chronischen Erkrankungen neue, bahnbrechende Gesundheitslösungen anzubieten", erklärte der Vorstandschef. Das Unternehmen wolle Künstliche Intelligenz nutzen, um die Produktivität zu steigern und den Weg von der Forschung bis zur Markteinführung zu verkürzen.

    Darüber hinaus sieht Doustdar Potenzial für neue wissenschaftliche Erkenntnisse. KI könne laut dem Novo-Chef dabei helfen, die menschliche Biologie und die Wirkmechanismen von Medikamenten besser zu verstehen.

    Auch Anthropic-Chef Dario Amodei sieht erhebliches Potenzial. "Die zunehmenden Fähigkeiten der KI bergen das Potenzial, die biologischen und medizinischen Durchbrüche eines ganzen Jahrhunderts auf ein Jahrzehnt zu verdichten", sagte der Mitgründer. Ziel der Zusammenarbeit sei es, Forschungszeiten zu verkürzen und die Entwicklung neuer Medikamente und Behandlungsmöglichkeiten voranzutreiben.

    Ein Depotwechsel, der sich direkt auszahlen kannIm September bekommst du bei SMARTBROKER+ bis zu 120 € Prämie. Einfach Depot eröffnen, Prämie wählen und loslegen.
    Aktion entdecken

    KI soll auch Softwareentwicklung antreiben

    Die Kooperation beschränkt sich allerdings nicht auf die Arzneimittelforschung. Novo Nordisk will die KI-Modelle von Anthropic auch für die Softwareentwicklung einsetzen. Das soll dabei helfen, Künstliche Intelligenz konzernweit stärker zu skalieren.

    Gleichzeitig setzen die Unternehmen auf strenge Regeln für den Umgang mit Daten und eine menschliche Kontrolle der KI-Anwendungen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Technologie verantwortungsvoll und im Einklang mit den ethischen sowie regulatorischen Vorgaben von Novo eingesetzt wird.

    Die Zusammenarbeit ist für Novo ein weiterer Schritt auf dem Weg zum eigenen Ziel, um "das weltweit führende KI-gesteuerte Gesundheitsunternehmen zu werden", so Doustdar.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 38,39, was einem Rückgang von -85,95% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Pharma trifft KI Anthropic an Bord: Novo will neue Wirkstoffe schneller entwickeln Novo Nordisk will neue Medikamente schneller entwickeln und setzt dafür auf Anthropic. Die KI-Modelle sollen Forschung und Softwareentwicklung vorantreiben.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     