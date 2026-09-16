Infineon verkauft Teil seiner Spezial-Speicherchips für über 1 Milliarde Dollar
- Infineon verkauft Speicherchip-Geschäft an Winbond
- NOR-Flash und F-RAM für 1,12 Milliarden Dollar
- Abschluss in der zweiten Jahreshälfte 2027 geplant
NEUBIBERG (dpa-AFX) - Der Halbleiterkonzern Infineon verkauft einen Teil seines spezialisierten Speicherchip-Geschäfts an den taiwanischen Konzern Winbond Electronics. Die Transaktion umfasst ein Portfolio von NOR-Flash-Speichern sowie F-RAM-Produkten für Kunden in den Bereichen Automotive, Industrie und Infrastruktur, wie das Unternehmen am Mittwoch in Neubiberg bei München mitteilte. Der Kaufpreis liege bei 1,12 Milliarden US-Dollar (rund 0,97 Mrd Euro) auf schulden- und liquiditätsfreier Basis. Die Transaktion soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 abgeschlossen werden und muss noch von den Behörden genehmigt werden.
Mit dem Verkauf will sich Infineon stärker auf seine Wachstumstreiber konzentrieren. Das Unternehmen wird den Angaben zufolge weiterhin ein Portfolio spezialisierter Speicherlösungen anbieten für Anwendungen in den Bereichen Automotive, Industrie, Infrastruktur, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung. Dazu gehöre auch ein breites Angebot an Speicherlösungen für Weltraummissionen, hieß es./nas/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 54,75 auf Tradegate (16. September 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +16,96 %/+86,40 % bedeutet.
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Infineon Chartcheck: Morgan Stanley wird vorsichtiger!
Morgan Stanley wird bei Infineon vorsichtiger und senkt das Kursziel deutlich. Die langfristigen Perspektiven bleiben zwar intakt, kurzfristig könnten die Erwartungen an das KI-Geschäft jedoch zu hoch sein.
https://www.renditemanufaktur.de/artikel/infineon-chartcheck…
Die Übernahme stärkt führende Position von Infineon im Bereich der Stromversorgung von KI-Rechenzentren und bringt softwaredefinierte Stromversorgungsarchitekturen vom Netz bis zum Prozessorkern voran.
C2i Semiconductors liefert stark differenzierte Expertise im intelligenten, digitalen Energiemanagement, bei Mehrphasen-Controllern sowie im Bereich der systemumfassenden Stromversorgungsarchitekturen insbesondere für die vertikale Stromversorgung, die auch Substrate Integrated Voltage Regulators (SIVR) umfasst.
Die Transaktion stärkt Indien als Innovationsstandort von Infineon und baut die globale Forschungs- und Entwicklungskapazitäten aus:
https://www.infineon.com/de/press-release/2026/infpr202608-129
Die Prognose wurde angehoben. Infineon erwartet inzwischen deutlich stärkeres Umsatzwachstum als noch Anfang des Jahres.
Das AI-Rechenzentrums-Geschäft entwickelt sich schneller als erwartet. Die erwarteten Umsätze aus diesem Bereich wurden auf etwa 1,5–1,6 Mrd. € für 2026 und rund 2,5 Mrd. € für 2027 taxiert.
Infineon investiert zusätzlich in Kapazitäten, weil die Nachfrage nach Leistungshalbleitern für Rechenzentren steigt.