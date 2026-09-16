Börsenstart USA - 16.09. - US Tech 100 stark +0,77 %

Der US 30 steht bei 52.024,94 PKT und verliert bisher -0,11 %.

Top-Werte: NVIDIA +1,05 %, Walt Disney +1,05 %, Unitedhealth Group +0,98 %, Apple +0,74 %, McDonald's -1,46 %

Flop-Werte: IBM -2,80 %, American Express -2,45 %, Chevron Corporation -1,50 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.161,65 PKT und steigt um +0,77 %.

Top-Werte: Lumentum Holdings +5,10 %, Marvell Technology +4,81 %, SpaceX +4,70 %, Intel +4,44 %, CoreWeave Registered (A) +4,22 %

Flop-Werte: Diamondback Energy -7,67 %, Intuit -2,26 %, Old Dominion Freight Line -2,23 %, Roper Technologies -2,16 %, Adobe -2,14 %

Der US 500 steht bei 7.612,17 PKT und gewinnt bisher +0,36 %.

Top-Werte: Lumentum Holdings +5,10 %, Coherent +4,83 %, Intel +4,44 %, Dell Technologies Registered (C) +4,35 %, Advanced Micro Devices +4,11 %

Flop-Werte: J.B.Hunt Transport Services -12,32 %, Diamondback Energy -7,67 %, APA Corporation -4,18 %, EOG Resources -3,92 %, ConocoPhillips -3,72 %

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