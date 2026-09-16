DAX, First Phosphate & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: Sebastian Gollnow - dpa
? Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
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? Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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|DAX
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? Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
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|First Phosphate
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|Cypherpunk Technologies
|+15,10 %
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|Cipher Digital
|+14,24 %
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|Diamondback Energy
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|Terra Drone Corporation
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|J.B.Hunt Transport Services
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Zenatech
Wochenperformance: -13,09 %
Wochenperformance: -13,09 %
Platz 1
The Platform Group
Wochenperformance: +3,24 %
Wochenperformance: +3,24 %
Platz 2
SpaceX
Wochenperformance: -4,93 %
Wochenperformance: -4,93 %
Platz 3
Deutz
Wochenperformance: -11,69 %
Wochenperformance: -11,69 %
Platz 4
Rio Grande Resources
Wochenperformance: +17,24 %
Wochenperformance: +17,24 %
Platz 5
Critical Infrastructure Technologies
Wochenperformance: -21,04 %
Wochenperformance: -21,04 %
Platz 6
DAX
Wochenperformance: -1,47 %
Wochenperformance: -1,47 %
Platz 7
Almonty Industries
Wochenperformance: -24,49 %
Wochenperformance: -24,49 %
Platz 8
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: -9,45 %
Wochenperformance: -9,45 %
Platz 9
BioNTech
Wochenperformance: -1,64 %
Wochenperformance: -1,64 %
Platz 10
Gerresheimer
Wochenperformance: -1,41 %
Wochenperformance: -1,41 %
Platz 11
Atos Group
Wochenperformance: -3,10 %
Wochenperformance: -3,10 %
Platz 12
First Phosphate
Wochenperformance: +6,06 %
Wochenperformance: +6,06 %
Platz 13
Cypherpunk Technologies
Wochenperformance: -7,53 %
Wochenperformance: -7,53 %
Platz 14
Cipher Digital
Wochenperformance: -16,61 %
Wochenperformance: -16,61 %
Platz 15
Diamondback Energy
Wochenperformance: -2,23 %
Wochenperformance: -2,23 %
Platz 16
Terra Drone Corporation
Wochenperformance: -8,18 %
Wochenperformance: -8,18 %
Platz 17
J.B.Hunt Transport Services
Wochenperformance: -9,09 %
Wochenperformance: -9,09 %
Platz 18
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