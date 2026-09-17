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    BofA sieht starkes Umfeld

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    Befreiungsschlag für die Aktie? Infineon verkauft Speichersparte

    BofA sieht die Chipbranche vor einem breiteren Boom als bisher gedacht. Bis 2030 soll der Weltmarkt auf 3,2 Billionen Dollar wachsen. Unterdessen sichert sich Infineon finanziellen Spielraum durch einen Sparten-Verkauf.

    Für Sie zusammengefasst
    • Infineon verkauft Flash-Sparte für 1,12 Mrd. Dollar
    • Verkauf stärkt Infineons Spielraum für Rückkäufe
    • BofA hebt Halbleitermarktprognose bis 2030 an
    • Report: KI braucht Strom
    BofA sieht starkes Umfeld - Befreiungsschlag für die Aktie? Infineon verkauft Speichersparte
    Foto: Peter Kneffel/dpa

    Der deutsche Chip-Riese Infineon schärft sein Portfolio und trennt sich von seinem NOR-Flash- und F-RAM-Geschäft. Der Dax-Konzern hat eine verbindliche Vereinbarung zum Verkauf an den taiwanischen Speicherchip-Hersteller Winbond Electronics geschlossen, Unternehmenswert 1,12 Milliarden US-Dollar.

    Die Produkte kommen vor allem in Automotive, Industrie und Infrastruktur zum Einsatz. Rund 350 Mitarbeiter wechseln zu Winbond, der Geschäftsbereich stammt größtenteils aus der Übernahme von Cypress Semiconductor.

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    Die DZ Bank wertet den Schritt als konsequente Fortsetzung der bekannten Strategie, nicht als Kurswechsel. Auf Basis des Kaufpreises taxieren die Analysten den Umsatz des verkauften Geschäfts auf lediglich 0,3 bis 0,5 Milliarden US-Dollar, nur 2 bis 3 Prozent des Konzernumsatzes.

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    Der Wegfall dürfte kaum ins Gewicht fallen, während der Erlös von rund 1 Milliarde Euro die finanzielle Flexibilität stärkt und mehr Spielraum für Investitionen oder Aktienrückkäufe schafft. 

    Die Anteilsscheinewaren in den vergangenen 3 Monaten auf dem Rückzug. Von ihrem 52-Wochen-Hoch bei 88 Euro im Juni ist die Aktie fast 37 Prozent zurückgekommen.

    Der Verkauf des Flash-Geschäfts passt zu einem Umfeld, das sich laut Bank of America für Infineon zusehends aufhellt. Die US-Großbank hat ihre Prognose für den globalen Halbleitermarkt kräftig angehoben, auf 3,2 statt 2,7 Billionen Dollar bis 2030, ein jährliches Wachstum von 18 statt 14 Prozent.

    Besonders die Automobilsparte gewinnt an Schwung: Die BofA erwartet für 2026 einen Umsatz von 60 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 12 statt zuvor 4 Prozent, getrieben vom steigenden Chipanteil moderner Fahrzeuge durch Assistenzsysteme und softwaregesteuerte Architekturen. Davon soll Infineon dank seiner starken Positionierung profitieren.

    Damit fügt sich die Trennung vom Speichergeschäft in ein größeres Bild. Infineon konzentriert sich stärker auf margenträchtige Kernsegmente wie Automobilhalbleiter, Leistungselektronik und KI-Infrastruktur, während der Gesamtmarkt dafür laut BofA künftig deutlich stärker wächst als bislang angenommen. 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 54,50EUR auf Tradegate (17. September 2026, 14:01 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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