Es gibt immer noch Zinsen

Was börseninteressierte Anleger am 18. August beobachten konnten, ist durchaus bemerkenswert: Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ist auf Mehrjahreshochs gestiegen, auch bei langlaufenden US-Staatsanleihen klettern die Renditen auf Niveaus, die Anleger seit vielen Jahren nicht mehr gesehen haben. „Die Rendite der deutschen Bundesanleihe mit zehnjähriger Laufzeit stieg auf ein 15-Jahres-Hoch“, so die Experten vom Lynx-Broker. Sie legte bis auf 3,25 Prozent zu, den höchsten Stand seit Mai 2011.

Häuser finanzieren wird teurer

Für potenzielle Hauskäufer ist die Entwicklung am Zinsmarkt wichtig und misslich zugleich. Dies lässt sich an der schwer verkäuflichen Substanz im ländlichen Raum ablesen und reflektiert in einem Stopp der Erholung am Immobilienmarkt der Städte. Zwar verblasst so langsam die Erinnerung an die Tiefstände der Immobilienfinanzierung im Jahr 2020, als Wohnungen mit einer Zinsbelastung von 0,5 Prozent bei einer Zehnjahresfinanzierung oder sogar darunter finanziert werden konnten. Allerdings nähert sich die Zinsbelastung einem Level, das an längst vergessene Zeiten erinnert. Für eine zehnjährige Immobilienfinanzierung müssen interessierte Käufer mittlerweile rund 3,8 Prozent pro Jahr hinlegen. Bei einer Zinsbindung auf fünf oder 20 Jahre sieht es nicht viel anders aus. Die Kurve ist relativ flach.

Die Gründe liegen in der Entwicklung am Zinsmarkt und im Geschehen rund um die Europäische Zentralbank. Der Iran-Krieg und die Unsicherheit rund um die Straße von Hormus treiben die Sorge vor dauerhaft höheren Energiepreisen. Genau das ist Gift für die Inflationsbekämpfung. Steigt der Ölpreis weiter, könnten die Notenbanken gezwungen sein, die Zinsen länger hoch zu halten oder sogar wieder an der Zinsschraube zu drehen. Die europäischen Anleiherenditen haben diese Sorge bereits eingepreist. Mit Blick auf 2027 können Optimisten immerhin hoffen, dass ein Ende des Iran-Konflikts und damit eine deutliche Entspannung bei den Energiepreisen den Druck auf die Inflation mindern könnte. Das würde den Notenbanken wieder mehr Spielraum auf dem Weg nach unten geben.