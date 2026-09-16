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    WDH/Ukraine-Krieg

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    Zweieinhalb Wochen als Held Russlands - General tot

    Für Sie zusammengefasst
    • General Anton Grunis im Ukraine-Krieg getötet
    • Grunis kommandierte eine russische Garde-Brigade
    • Sein Tod folgte kurz nach der Ehrung als Held
    WDH/Ukraine-Krieg - Zweieinhalb Wochen als Held Russlands - General tot
    Foto: Siarhei - 356130783

    (Nachname korrigiert)

    MOSKAU (dpa-AFX) - Zweieinhalb Wochen nach seiner Auszeichnung als Held Russlands ist ein russischer General im Ukraine-Krieg getötet worden. Der Tod von Generalmajor Anton Grunis, Kommandeur der 4. motorisierten Garde-Schützenbrigade, wurde von russischen Militärbloggern und von dem tschetschenischen General Apti Alaudinow auf Telegram bestätigt.

    Grunis hatte Anfang Juli dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die Eroberung der ostukrainischen Stadt Kostjantyniwka gemeldet. "Ein Mann mit lettischem Namen, geboren in Kasan, kämpft glänzend", sagte Putin damals. Nach Angaben der Ukrainer wie westlicher Militärbeobachter ist die Stadt aber nicht vollständig unter russischer Kontrolle. Am 27. August wurde der General mit dem Ehrentitel Held Russlands ausgezeichnet.

    Schwere ukrainische Angriffe am Wochenende

    Die genauen Umstände seines Todes sind nicht bekannt. Moskauer und Kiewer Quellen verweisen aber auf schwere ukrainische Angriffe gegen russische Stellungen in den besetzten Gebieten Luhansk und Donezk am vergangenen Wochenende.

    In dem von Putin befohlenen Krieg gegen die Ukraine sind in viereinhalb Jahren nach offizieller Zählung fast 20 russische Generäle getötet worden. Nach unbestätigten Berichten kam Ende August ein Dreisterne-General bei Beschuss auf eine Kommandostelle in Donezk ums Leben./fko/DP/nas






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