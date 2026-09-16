🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBioNTech AktievorwärtsNachrichten zu BioNTech

    Kurs bald wieder dreistellig?

    2173 Aufrufe 2173 1 Kommentar 1 Kommentar

    Neue Lungenkrebs-Daten treiben BioNTech-Kursziel auf 140 US-Dollar

    Es ist still geworden um die Aktie von Deutschlands Biotech-Hoffnung. Doch neue Daten aus der Krebsforschung stimmen Analysten wieder optimistisch für die Aktie von BioNTech.

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg hebt BioNTech-Kursziel auf 140 Dollar
    • Krebsdaten zeigen hohe Ansprechraten bei Therapien
    • Analysten sehen Milliardenumsätze trotz Rückschlag
    • Report: KI braucht Strom
    Kurs bald wieder dreistellig? - Neue Lungenkrebs-Daten treiben BioNTech-Kursziel auf 140 US-Dollar
    Foto: Julia Cebella - dpa

    Die Analysten von Berenberg zeigen sich von neuen klinischen Daten aus dem BioNTech-Portfolio beeindruckt und schrauben ihr Kursziel für die Mainzer Biotech-Firma von 132 auf 140 US-Dollar nach oben. Die Einstufung "Buy" bleibt bestehen, bei einem aktuellen Kurs von 98,86 US-Dollar sehen die Experten also noch deutliches Aufwärtspotenzial.

    Die BioNTech-Aktie ist seit dem Corona-Rausch 2021 wieder stark korrigiert. Seit mehr als 2 Jahren tritt das Papier quasi auf der Stelle und notiert knapp unter der Marke von 100 US-Dollar. Neue Impulse werden also dringend gesucht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BioNTech SE ADR!
    Long
    91,89€
    Basispreis
    0,55
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    101,62€
    Basispreis
    0,58
    Ask
    × 14,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ausschlaggebend sind vor allem Ergebnisse zur Wirkstoffkombination aus Pumitamig und dem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat Elfe-D bei kleinzelligem Lungenkrebs. In der Erstlinientherapie erreichte die Kombination eine Ansprechrate von 92 Prozent, in der Zweitlinie 76 Prozent und bei stark vorbehandelten Patienten immerhin noch 52 Prozent.

    Bis zu 120 € Prämie sichern
    Nur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.→ Jetzt teilnehmen

     

    Auch beim Wirkstoff Gotistobart, einem Antikörper gegen das Protein CTLA-4, fallen die aktualisierten Überlebensdaten positiv aus. Die entscheidenden Zwischendaten der zulassungsrelevanten Studienphase werden noch in diesem Jahr erwartet.

    Aufgrund der starken Studienergebnisse hebt Berenberg die Umsatzerwartungen für beide Präparate an: Für Pumitamig wird nun mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit ein Spitzenumsatz von 5 Milliarden US-Dollar veranschlagt, für Elfe-D sind es 3 Milliarden US-Dollar. Gedämpft wird der Optimismus allerdings durch die Krebstherapie iNeST, deren Entwicklung bei Darmkrebs eingestellt wurde, weshalb die Erwartungen hierfür gesenkt wurden.

    Finanziell bleibe BioNTech durch die Einnahmen aus dem Corona-Impfstoffgeschäft weiterhin gut gepolstert und könne so die Entwicklung seiner Krebswirkstoffe vorantreiben, auch wenn das Unternehmen operativ derzeit rote Zahlen schreibt.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 83,70EUR auf Tradegate (16. September 2026, 16:58 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 87,99$, was einem Rückgang von -9,16% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Kurs bald wieder dreistellig? Neue Lungenkrebs-Daten treiben BioNTech-Kursziel auf 140 US-Dollar Es ist still geworden um die Aktie von Deutschlands Biotech-Hoffnung. Doch neue Daten aus der Krebsforschung stimmen Analysten wieder optimistisch für die Aktie von BioNTech.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     