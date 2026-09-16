Neue Lungenkrebs-Daten treiben BioNTech-Kursziel auf 140 US-Dollar

Die BioNTech-Aktie ist seit dem Corona-Rausch 2021 wieder stark korrigiert. Seit mehr als 2 Jahren tritt das Papier quasi auf der Stelle und notiert knapp unter der Marke von 100 US-Dollar. Neue Impulse werden also dringend gesucht.

Die Analysten von Berenberg zeigen sich von neuen klinischen Daten aus dem BioNTech-Portfolio beeindruckt und schrauben ihr Kursziel für die Mainzer Biotech-Firma von 132 auf 140 US-Dollar nach oben. Die Einstufung "Buy" bleibt bestehen, bei einem aktuellen Kurs von 98,86 US-Dollar sehen die Experten also noch deutliches Aufwärtspotenzial.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Ausschlaggebend sind vor allem Ergebnisse zur Wirkstoffkombination aus Pumitamig und dem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat Elfe-D bei kleinzelligem Lungenkrebs. In der Erstlinientherapie erreichte die Kombination eine Ansprechrate von 92 Prozent, in der Zweitlinie 76 Prozent und bei stark vorbehandelten Patienten immerhin noch 52 Prozent.



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Auch beim Wirkstoff Gotistobart, einem Antikörper gegen das Protein CTLA-4, fallen die aktualisierten Überlebensdaten positiv aus. Die entscheidenden Zwischendaten der zulassungsrelevanten Studienphase werden noch in diesem Jahr erwartet.

Aufgrund der starken Studienergebnisse hebt Berenberg die Umsatzerwartungen für beide Präparate an: Für Pumitamig wird nun mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit ein Spitzenumsatz von 5 Milliarden US-Dollar veranschlagt, für Elfe-D sind es 3 Milliarden US-Dollar. Gedämpft wird der Optimismus allerdings durch die Krebstherapie iNeST, deren Entwicklung bei Darmkrebs eingestellt wurde, weshalb die Erwartungen hierfür gesenkt wurden.

Finanziell bleibe BioNTech durch die Einnahmen aus dem Corona-Impfstoffgeschäft weiterhin gut gepolstert und könne so die Entwicklung seiner Krebswirkstoffe vorantreiben, auch wenn das Unternehmen operativ derzeit rote Zahlen schreibt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 83,70EUR auf Tradegate (16. September 2026, 16:58 Uhr) gehandelt.





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