Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 16.09.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.09.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
RWE
Tagesperformance: +2,63 %
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 2
Performance 1M: +1,26 %
Performance 1M: +1,26 %
Commerzbank
Tagesperformance: -2,23 %
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 3
Performance 1M: +5,94 %
Performance 1M: +5,94 %
? wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursentwicklung der Commerzbank-Aktie und Gewinnmitnahmen nach dem Anstieg von etwa 42,20 auf 43,40 Euro. Anleger diskutieren Absicherungen per Put, die Bewertung nach deutlichen Kursgewinnen sowie die Unsicherheit über Dividende, mögliche Umstrukturierungen oder einen späteren Börsenrückzug durch UniCredit. Zudem wird über den Abschluss des Aktienrückkaufprogramms spekuliert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.
adidas
Tagesperformance: +2,19 %
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 4
Performance 1M: -9,16 %
Performance 1M: -9,16 %
Symrise
Tagesperformance: +2,15 %
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 5
Performance 1M: +1,65 %
Performance 1M: +1,65 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 30,51%
|PUT: 69,49%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -38,98 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte