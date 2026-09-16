Aktien mit extremer Performance im DAX am 16.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursentwicklung der Commerzbank-Aktie und Gewinnmitnahmen nach dem Anstieg von etwa 42,20 auf 43,40 Euro. Anleger diskutieren Absicherungen per Put, die Bewertung nach deutlichen Kursgewinnen sowie die Unsicherheit über Dividende, mögliche Umstrukturierungen oder einen späteren Börsenrückzug durch UniCredit. Zudem wird über den Abschluss des Aktienrückkaufprogramms spekuliert.