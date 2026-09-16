Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 16.09.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Jenoptik
Tagesperformance: +2,82 %
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 2
Performance 1M: -8,87 %
Performance 1M: -8,87 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +2,65 %
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 3
Performance 1M: -5,31 %
Performance 1M: -5,31 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +2,24 %
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 4
Performance 1M: -19,55 %
Performance 1M: -19,55 %
? wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Kursrisiken für Siltronic durch eine nachlassende KI-Euphorie und erwartete Rückgänge bei KI-bezogenen Aktien. Als fundamentale Belastung werden weiterhin zu hohe Lagerbestände bei Kunden genannt. Außerdem wird ein Aktienrückkauf beziehungsweise eine erneute Bestandserhöhung zum Rückkaufkurs thematisiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -2,00 %
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 5
Performance 1M: -3,59 %
Performance 1M: -3,59 %
Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte