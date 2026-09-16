Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 16.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Kursrisiken für Siltronic durch eine nachlassende KI-Euphorie und erwartete Rückgänge bei KI-bezogenen Aktien. Als fundamentale Belastung werden weiterhin zu hohe Lagerbestände bei Kunden genannt. Außerdem wird ein Aktienrückkauf beziehungsweise eine erneute Bestandserhöhung zum Rückkaufkurs thematisiert.