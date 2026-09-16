Bambu Lab und Organisationen für Barrierefreiheit starten den „MakerWorld 3D-Druck-Wettbewerb"

AUSTIN, Texas, 16. September 2026 /PRNewswire/ -- Bambu Lab hat heute gemeinsam mit sieben führenden Organisationen für Barrierefreiheit, die 3D-Druck einsetzen, einen globalen Designwettbewerb auf MakerWorld gestartet, der weltweit größten Community von Makern, die 3D-Modelle entwerfen, teilen, herunterladen und drucken. Von September bis Dezember 2026 werden 24 Aufgabenstellungen der sieben Partner Designer und Nutzer von 3D-Druckern weltweit dazu einladen, Objekte zu entwerfen, die man in die Hand nehmen und tatsächlich nutzen kann.

Bambu Lab wird den Wettbewerb auf MakerWorld veranstalten, seiner lebendigen Maker-Community und kostenlosen Bibliothek für 3D-Modelle. Die Hardware ist schon seit Jahren kein Haupthindernis mehr, nachdem Bambu Lab mit seinen äußerst bedienerfreundlichen Druckern die Hürden für den 3D-Druck gesenkt hat. MakerWorld hat sich zur größten Community von 3D-Makers entwickelt. Dies ist das erste Mal, dass MakerWorld seine Community von Designern mobilisiert, um gemeinsam mit Menschen mit Behinderungen an konkreten, alltäglichen Bedürfnissen zu arbeiten.

Das Programm orientiert sich an konkreten, alltäglichen Bedürfnissen. Jessica Cox, Gründerin der Rightfooted Foundation International, wurde ohne Arme geboren und nutzt ihre Füße für den Alltag. Die erste Socke kann sie mit dem nackten Fuß überziehen. Das Problem ist die zweite Socke: Sobald ein Fuß bedeckt ist, fehlt ihr die nötige Reibung, um den Stoff über ihre Ferse zu ziehen. Sie kann den Kot ihres Assistenzhundes aufsammeln, hat dann aber keine saubere Möglichkeit, ihn zu transportieren, ohne den Beutel unter ihrem Kinn zu halten. Das Verschließen eines Fahrradhelms bedeutet immer noch, dass sie sich auf den Boden setzen und zwei kleine Schnallenhälften ertastend aneinanderführen muss, wobei sie einen Fuß fest auf den Boden stellt, um das Gleichgewicht zu halten.

Im Emerging Tech Lab (ETL) des Rancho Los Amigos National Rehabilitation Center tragen ähnliche alltägliche Herausforderungen dazu bei, maßgeschneiderte Lösungen zu identifizieren, zu entwickeln und herzustellen. In direkter Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderungen und Rehabilitationsfachkräften nutzt das ETL 3D-Druck und digitale Fertigungsmethoden, um praktische Hilfsmittel zu entwickeln, die individuellen Bedürfnissen gerecht werden. Beispielsweise kann das Aufheben eines Gegenstands vom Boden schwierig sein, wenn bei einem herkömmlichen Greifhelfer ein Griff gedrückt werden muss, um ihn zu bedienen. Auch Rollstuhlfahrer haben möglicherweise Schwierigkeiten beim Verstauen, Erreichen und Entnehmen von Alltagsgegenständen wie Handys, Geldbörsen, Handtaschen und Schlüsseln. Diese alltäglichen Situationen können Maker dazu inspirieren, einfache Lösungen zu entwickeln, die einen bedeutenden Unterschied machen.