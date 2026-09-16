Cohere und Aleph Alpha unterzeichnen Vereinbarung und schaffen die erste transatlantische souveräne KI-Lösung

TORONTO, und HEIDELBERG, Deutschland, 16. September 2026 /PRNewswire/ -- Cohere und Aleph Alpha, zwei etablierte Anbieter sicherer und souveräner KI für Regierungen und stark regulierte Industrien, haben heute die Unterzeichnung einer verbindlichen Zusammenschlussvereinbarung (Business Combination Agreement) bekannt gegeben. Dieser Schritt folgt auf die im April dieses Jahres angekündigte geplante Zusammenführung. Das vereinte Unternehmen wird künftig unter dem Namen Cohere agieren und schafft damit die erste transatlantische souveräne KI-Lösung. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.

Der künftige deutsch-kanadische KI-Champion bekräftigt sein Engagement in beiden Heimatländern und schafft Governance-Garantien für digitale Souveränität.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Verankert in Kanada und Deutschland

Das kombinierte Unternehmen vereint ausgewiesene Forschungsexpertise, Enterprise-Lösungen und langjährige Partnerschaften im öffentlichen Sektor in Kanada und Europa. Es bleibt demnach in beiden Ländern tief verwurzelt – mit Hauptsitzen, Zentren für Forschung und Entwicklung sowie Führungsfunktionen.

Mit der Transaktion wird das Team von Cohere auf über 1.000 Mitarbeiter, verteilt auf beiden Kontinenten, wachsen. Geplant sind zwei Hauptsitze in Berlin und Toronto – der Standort Heidelberg bleibt als Forschungszentrum bestehen.

Cohere verstärkt seine Führungsspitze

Im Zuge der anstehenden Wachstumsphase des kombinierten Unternehmens erweitert Cohere sein Führungsteam um zwei hochrangige Personalien, die mit Abschluss der Transaktion wirksam werden. Ilhan Scheer, derzeit Co-CEO von Aleph Alpha, wird Chief Operating Officer (COO) von Cohere und verantwortet das globale operative Geschäft sowie die organisatorische Skalierung des Unternehmens. Zuvor gründete er fable+, ein Unternehmen für Datenanalyse und Transformation, das von Accenture übernommen wurde. Dort verantwortete er anschließend als Managing Director ein globales Portfolio an Enterprise-Transformationsprodukten. Er ist Co-Autor von Decision Intelligence (Wiley).

Ilhan Scheer, Co-CEO von Aleph Alpha, sagte: „In den vergangenen zwölf Monaten haben wir unseren Fokus auf spezialisierte Sprachmodelle für Behörden und regulierte Branchen geschärft. Unser Team hat dafür die Forschung vorangetrieben und eng mit unseren Kunden an konkreten Lösungen gearbeitet. Cohere bringt globale Reichweite und Erfahrung im sicheren Einsatz von KI mit. Gemeinsam können wir das, was wir aufgebaut haben, zu mehr Organisationen weltweit bringen. Unser Anspruch bleibt dabei derselbe: leistungsfähige KI, über deren Einsatz unsere Kunden selbst bestimmen."