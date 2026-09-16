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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 16.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 16.09.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.09.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Enel
    ISIN: IT0003128367
    WKN: 928624
    Die Enel Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,28 %.

    Mercedes-Benz Group
    Tagesperformance: -2,22 %
    Platz 2
    Performance 1M: -1,51 %
    Chart Mercedes-Benz Group
    ISIN: DE0007100000
    WKN: 710000
    Die Mercedes-Benz Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,22 %.

    Volkswagen (VW) Vz
    Tagesperformance: -2,20 %
    Platz 3
    Performance 1M: +7,01 %
    Chart Volkswagen (VW) Vz
    ISIN: DE0007664039
    WKN: 766403
    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,20 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um VWs schwache Zukunftsperspektiven, hohe Kosten, Management- und Investitionsprobleme sowie den Verlust von Marktanteilen und Profitabilität. Einige sehen die Aktie auf niedrigem Bewertungsniveau als Einstiegschance, andere raten angesichts unbewiesener Sanierungspläne, möglicher Abfindungskosten und der Zinsentwicklung zum Abwarten. Entscheidend seien erste Quartalsberichte und konkrete Umsetzungserfolge.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: +2,17 %
    Platz 4
    Performance 1M: -15,29 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,17 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurskorrektur und eine mögliche weitere charttechnische Konsolidierung nach dem Hoch um 180 Euro; seitdem liegt die Aktie laut Forum über 25 % zurück. JPMorgan bestätigt ein Kursziel von 245 Euro und „Overweight“. Optimisten verweisen auf den langfristig steigenden Strombedarf durch Transformation und KI. Andere sehen Siemens Energy nicht als defensives Investment und wollen Verluste begrenzen. Der Rückgang wird teils als sektorbedingt bewertet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    adidas
    Tagesperformance: +2,03 %
    Platz 5
    Performance 1M: -9,16 %
    Chart adidas
    ISIN: DE000A1EWWW0
    WKN: A1EWWW
    Die adidas Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,03 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Volatilität und den belastenden 18‑Monats-Chart der adidas-Aktie, zugleich sehen einige Anleger Erholungschancen. Diskutiert werden Käufe von Vorstandschef Bjørn Gulden sowie weiterer Führungskräfte als Vertrauenssignal, deren Umfang unterschiedlich bewertet wird. Trader berichten von Käufen um 151 und 142,80 Euro sowie Verkäufen bei 164,70 Euro. Eine Insolvenzgefahr wird verneint.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.

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    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 16.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 16.09.2026 im Eurozone 50.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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