Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 16.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.09.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -2,22 %
Performance 1M: -1,51 %
Tagesperformance: -2,20 %
Performance 1M: +7,01 %
? wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,17 %
Performance 1M: -15,29 %
? wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,03 %
Performance 1M: -9,16 %
? wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)
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