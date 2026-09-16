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    Besonders beachtet!

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    Siemens Energy Aktie mit starker Tagesperformance - 16.09.2026

    Die Siemens Energy Aktie notiert am 16.09.2026 mit +3,97 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Siemens Energy Aktie mit starker Tagesperformance - 16.09.2026
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

    Wie hat sich die Siemens Energy-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Anleger von Siemens Energy dürfen sich über ein Kursplus von +3,97 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 138,26. Damit gelingt der Siemens Energy Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,50 % am Vortag folgt heute ein Plus von +3,97 %. Bleibt der Aufwärtstrend intakt oder droht eine Korrektur?

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    Der Kurs der Siemens Energy Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -12,34 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um -8,07 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,29 %. Im Jahr 2026 gab es für Siemens Energy bisher ein Plus von +13,15 %.

    Zum Vergleich: Der Eurozone 50 bewegt sich heute nur um +0,30 %. Siemens Energy entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,07 %
    1 Monat -15,29 %
    3 Monate -12,34 %
    1 Jahr +42,65 %
    Stand: 16.09.2026, 17:00 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurskorrektur von über 25 % seit dem Hoch um 180 Euro und die Sorge vor einem technischen Verkaufssignal. Dem stehen Kursziele von 200 bis 245 Euro gegenüber; JPMorgan bestätigt 245 Euro und „Overweight“. Fundamental stützen der steigende Strombedarf durch Transformation und KI sowie weiteres Wachstum. Einzelne Anleger sehen die Aktie dennoch als riskant und nicht als Vorsorgeinvestment.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Zur Siemens Energy Diskussion

    Informationen zur Siemens Energy Aktie

    Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 108,53 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 16.09.2026


    Top- und Flop-Aktien am 16.09.2026 im Eurozone 50.

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    Energietechnik: Siemens Energy steigt dank KI-Boom


    Siemens Energy Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Siemens Energy Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Siemens Energy Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Siemens Energy

    +3,63 %
    -8,20 %
    -15,84 %
    -12,33 %
    +42,38 %
    +955,69 %
    +501,68 %
    +541,08 %
    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y
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