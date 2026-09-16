Bike24 Holding: Umsatzprognose steigt – EBITDA 2026 konkretisiert
Bike24 schaltet einen Gang höher: Der Online-Fahrradhändler hebt seine Umsatzprognose für 2026 deutlich an – trotz steigender Kosten und globaler Unsicherheiten.
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- Bike24 Holding AG hebt am 16. September 2026 ihre Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 an.
- Erwarteter Umsatz: 345 bis 360 Mio. Euro, zuvor 318 bis 332 Mio. Euro.
- Grund für die Anhebung ist der anhaltend positive Umsatztrend aus dem ersten Halbjahr, der sich im Juli und August fortsetzte.
- Das bereinigte EBITDA wird auf 16 bis 18 Mio. Euro konkretisiert; zuvor lag die Prognose bei 16 bis 20 Mio. Euro.
- Belastungen ergeben sich insbesondere aus höheren Kosten durch die Internationalisierung, den Produktmix und aktuelle geopolitische Ereignisse.
- Die Prognose basiert auf vorläufigen Ergebnissen und ist mit Risiken sowie Unsicherheiten behaftet; tatsächliche Ergebnisse können abweichen.
Der nächste wichtige Termin, Berenberg and Goldman Sachs German Corporate Conference, bei Bike24 Holding ist am 22.09.2026.
Der Kurs von Bike24 Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,5200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,07 % im
Plus.
9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,5300EUR das entspricht einem Plus von +0,40 % seit der Veröffentlichung.
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