Bike24 Holding: erwartet deutlich mehr Umsatz und präzisiert Ergebnis
BIKE24 schaltet 2026 einen Gang höher: Trotz Preisdruck und hoher Transportkosten hebt der Onlinehändler seine Umsatzprognose deutlich an und setzt weiter klar auf Wachstum.
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- BIKE24 erwartet für das Geschäftsjahr 2026 ein deutlich höheres Umsatzwachstum als bislang prognostiziert.
- Die Umsatzprognose wurde von bisher 316–332 Mio. Euro auf 345–360 Mio. Euro angehoben.
- Wachstumstreiber ist die gestiegene Nachfrage in allen Märkten, besonders in den internationalen Märkten.
- Das internationale Wachstum bringt derzeit geringere Ergebnisbeiträge mit sich; zusätzlich belasten Preissensibilität, margenschwache Elektronikartikel und höhere Transportkosten.
- Die Prognose für das bereinigte EBITDA bleibt grundsätzlich bei 16–20 Mio. Euro, wird aktuell jedoch auf 16–18 Mio. Euro konkretisiert.
- BIKE24 hält an einer wachstumsorientierten Strategie fest, um weitere Kunden zu gewinnen und die Marktdurchdringung zu erhöhen.
Der nächste wichtige Termin, Berenberg and Goldman Sachs German Corporate Conference, bei Bike24 Holding ist am 22.09.2026.
Der Kurs von Bike24 Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,5050EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,45 % im
Plus.
5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,5300EUR das entspricht einem Plus von +1,00 % seit der Veröffentlichung.
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