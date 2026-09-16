Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 16.09.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.346,72USD pro Feinunze und notiert damit +1,33 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 64,59USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,44 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 105,32USD und verzeichnet ein Minus von -2,94 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 101,83USD und verzeichnet ein Minus von -3,47 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.310,00 USD +1,28 % Platin 1.788,00 USD +0,73 % Aluminium 3.247,96 USD +0,51 %

Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

Mit einem Tages-Minus von -3,47 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 16.09.26, 17:29 Uhr.