Devisen
Euro kaum verändert vor US-Zinsentscheidung
- Euro vor Fed-Entscheid kaum bewegt bei 1,1540 Dollar
- Fed-Anhebung um 0,25 Prozentpunkte erwartet
- Energiepreise treiben Inflationsgefahren deutlich an
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank nur wenig bewegt. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1540 US-Dollar gehandelt. Der Euro bewegte sich in einer engen Bandbreite. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1537 (Dienstag: 1,1539) Dollar fest.
Am Markt warten die Anleger auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die am Abend veröffentlicht wird. Auf der dritten Zinssitzung der Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh erwarten Volkswirte überwiegend, dass er erstmals die Leitzinsen anheben wird. An den Finanzmärkten ist eine Erhöhung der Zinsspanne um 0,25 Prozentpunkte weitgehend eingepreist. Sie würde dann bei 3,75 bis 4,00 Prozent liegen. Die zuletzt stark gestiegenen Energiepreise haben die Inflationsgefahren deutlich angetrieben.
"Das Ausbleiben einer Erhöhung wäre eine Überraschung und dürfte starke Zweifel am Willen der Fed, die Preisstabilität zu sichern, aufkommen lassen", kommentierte Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank. "Ich würde erwarten, dass der Dollar deutlich an Boden verliert, die langen Renditen anziehen und die Inflationserwartungen steigen." Praefcke erwartet, dass die Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss diese Reaktion vermeiden wollen.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85740 (0,85580) britische Pfund, 178,88 (178,86) japanische Yen und 0,9449 (0,9441) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.354 Dollar. Das waren rund 62 Dollar mehr als am Vortag./jsl/nas
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Der Artikel trifft einen wichtigen Punkt, auch wenn ich bei der Erklärung etwas vorsichtiger wäre.
Das eigentliche Problem ist meines Erachtens nicht, dass „die Eliten“ irgendwo sitzen und gemeinsam den Untergang planen. Dafür gibt es keine belastbaren Belege. Das Problem ist möglicherweise sogar gefährlicher:
Wir haben immer mächtigere Technologien, immer größere Vermögens- und Machtkonzentrationen und gleichzeitig eine politische Ordnung, die zunehmend von Konkurrenz, Misstrauen, Polarisierung und kurzfristigen Interessen geprägt ist.
Gerade bei den Atomwaffen sieht man das sehr deutlich. Alle großen Mächte wissen, dass ein nuklearer Krieg letztlich keinen Gewinner hätte. Trotzdem werden Arsenale modernisiert, Rüstungskontrollverträge verschwinden und die gegenseitige Abschreckung wird wieder stärker ausgebaut.
Das wirkt auf den ersten Blick irrational. Für den einzelnen Akteur kann es aber durchaus rational sein:
Die USA wollen gegenüber China und Russland nicht zurückfallen.
China will gegenüber den USA nicht zurückfallen.
Russland will gegenüber NATO und USA nicht zurückfallen.
Also rüsten alle auf.
Jeder versucht, seine eigene Sicherheit zu erhöhen – und am Ende sinkt die Sicherheit für alle.
Genau das halte ich für den entscheidenden Punkt: Man braucht keinen geheimen Plan und keine Weltverschwörung. Es reichen konkurrierende Machtzentren, falsche Anreize, Fehleinschätzungen und eine Eskalationsdynamik, die irgendwann niemand mehr vollständig kontrolliert.
Auch die gesellschaftliche Spaltung muss nicht zentral gesteuert sein. Politik profitiert von Mobilisierung, Medien von Aufmerksamkeit und soziale Netzwerke von Empörung und Interaktion. Wenn jeder innerhalb seines Systems rational handelt, kann am Ende trotzdem ein hochgradig irrationales Gesamtergebnis entstehen.
Und auch der Milliardär im Bunker löst dieses Problem nicht. Reichtum, Macht und gesellschaftlicher Status funktionieren nur innerhalb einer halbwegs funktionierenden Gesellschaft. Wer am Ende allein auf einem Golfplatz unter der Erde sitzt, hat vielleicht überlebt – aber kaum gewonnen.
Deshalb würde ich den Gedanken des Artikels etwas anders zuspitzen:
Die größte Gefahr ist wahrscheinlich nicht eine Elite, die den Untergang plant.
Die größere Gefahr ist ein System mächtiger Akteure, in dem jeder versucht, seine eigene Position zu sichern – und dadurch gemeinsam ein Ergebnis erzeugen kann, das keiner von ihnen wollte.
Die Sch...-Amerikaner verursachen eine Ölpest in der Straße von Hormus, treiben den Ölpreis und damit
Ich bleib dabei - die ganze Kommunikation hinsichtlich Inflationsbekämpfung usw ist alles nur Show von Warsh. Er will den unzufriedenen Amerikanern vorgaukeln dass er unabhängig sei aber er zieht am gleichen Strick wie Bessent und Trump.
- Keine Zinserhöhungen wie propagiert
- Zinserhöhungen und Explosion der Staatsschulden bzw. Schuldenproblematik gerät außer Kontrolle
- Trump will Wähler "kaufen" - QE durch den Staat...