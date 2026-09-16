DRESDEN (dpa-AFX) - Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) sieht noch immer Chancen für einen Erhalt des VW -Standortes Zwickau. Bei einer Debatte im Landtag beschwor er am Mittwoch eine "neue Auto Union" und spielte damit auf glorreiche Zeiten der sächsischen Automobilgeschichte an. Die Auto Union AG war ein Unternehmen, das 1932 durch den Zusammenschluss der vier Marken Audi, DKW, Horch und Wanderer entstand und seinen Firmensitz in Chemnitz hatte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Meine Vorstellung ist, dass wir eine neue Auto Union gründen im Sinne von: Wir machen das gemeinsam, wir nehmen unser Schicksal mit in die Hände, wir wollen, dass auch in Zukunft in Mosel Fahrzeuge gebaut werden. Keine Panzer, sondern Autos", sagte Kretschmer. Dafür gelte es, die Voraussetzungen zu schaffen. "Dafür brauchen wir Unterstützung von Volkswagen -Unternehmen, dafür müssen wir unsere eigenen Hausaufgaben machen, dafür müssen wir vor allen Dingen am Tisch sitzen."

Zukunft des VW-Standorts steht in den Sternen



Volkswagen hat mit einer gesunkenen Nachfrage nach Autos und Konkurrenz chinesischer Autobauer zu kämpfen. Der Aufsichtsrat gab daher jüngst grünes Licht für den Abbau von weiteren 50.000 Stellen weltweit - zusätzlich zu den schon vereinbarten Einsparungen von konzernweit 50.000 Stellen bis 2030 in Deutschland. Besonders groß ist die Sorge an den Standorten Emden, Hannover, Zwickau und Neckarsulm, die immer wieder als Schließungskandidaten genannt werden./jos/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,13 % und einem Kurs von 79,18 auf Tradegate (16. September 2026, 17:29 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +1,42 %/+52,13 % bedeutet.





Schreibe Deinen Kommentar