ZWEI UNIVERSEN, GEBOREN AUS DER KRAFT DER TRANSFORMATION

NEW YORK, 16. September 2026 /PRNewswire/ -- Hublot und Jeff Koons stellen eine facettenreiche Kooperation vor, die in gleich zwei außergewöhnlichen Zeitmessern Gestalt annimmt: der Classic Fusion Balloon Dog und der MP-14 Origin by Jeff Koons. Diese Kollaboration vereint zwei Partner, die dafür bekannt sind, Alltägliches in Ikonisches zu verwandeln, und verbindet Haute Horlogerie mit zeitgenössischer Kunst. Die MP-14 Origin lässt mit ihrer Architektur aus Saphir, Titan und edelsteinbesetztem Weißgold höchste Juweliers- und Uhrmacherkunst verschmelzen, um die Entstehung des Kosmos im Mikroformat zu symbolisieren – so, als hätte man den Beginn von allem, was ist, im Moment der allerersten Ausdehnung eingefangen. Zugleich markiert diese visionäre Kreation einen bedeutenden technischen Meilenstein für Hublot: die Einführung des ersten zentralen Automatik-Tourbillons der Manufaktur. Diese auf 30 Exemplare limitierte Edition ist nicht nur eine Uhr, die das Universum verkörpert – sie setzt dessen schieren Anfang in Szene.

Die MP-14 Origin by Jeff Koons erweitert die Kollektion Exceptional Timepieces von Hublot – das Haute-Horlogerie-Forschungslabor der Marke, das sich radikalen mechanischen Konzepten, fortschrittlichen Materialien und unkonventionellen Zeitarchitekturen verschrieben hat. Jeder der außergewöhnlichen Zeitmesser in dieser Kollektion verschiebt die Grenzen der Uhrmacherkunst und lässt technische Innovation zu einem wahren Experimentierfeld werden. Die Bezeichnung MP-14 spielt auf die Zahl 14 an, die in Jeff Koons' Laufbahn eine wichtige Rolle spielt. 1980 fand seine erste Einzelausstellung im New Museum in New York statt, das sich damals an der 65 Fifth Avenue/14th Street befand. So markiert diese Zahl einen prägenden frühen Meilenstein in seinem künstlerischen Werdegang.

„Die MP-14 Origin by Jeff Koons ist eine uhrmacherische Interpretation der Schöpfung selbst: des Moments, in dem Energie zu Form wird und Form zu Zeit. Es geht hier nicht nur darum, die Zeit zu messen – es geht um die Rückkehr zu ihrem Ursprung. Bewegung ist Schöpfung. Ein zentrales Tourbillon gibt den ersten Impuls, und alles Weitere entfaltet sich um ihn herum, wie in einem Prozess kontrollierter Ausdehnung. Es ist die Idee von einem Big Bang – einem Urknall –, umgesetzt durch konstruierte Bewegung, materielle Dynamik und die Physik des Lichts", so Jeff Koons über dieses Gemeinschaftsprojekt.