Der Börsen-Tag
DAX und US-Börsen im Aufwind: Diese Aktien führen die Rally heute an
Freundliche Vorzeichen an den Börsen: DAX, US-Indizes und Technologiewerte legen zu – doch die Spannbreite zwischen Gewinnern und Verlierern bleibt beachtlich.
Foto: Matthias Balk - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes dies- und jenseits des Atlantiks zeigen sich heute überwiegend freundlich. In Deutschland verzeichnet der Leitindex DAX mit einem Plus von 0,56 Prozent auf 25.567,82 Punkte den stärksten Zuwachs unter den hiesigen Indizes. Der MDAX folgt mit einem Aufschlag von 0,48 Prozent auf 31.309,76 Punkte und signalisiert damit ebenfalls eine überwiegend positive Stimmung bei den mittelgroßen Werten. Etwas verhaltener präsentiert sich der Nebenwerteindex SDAX, der um 0,17 Prozent auf 18.213,92 Punkte zulegt. Der TecDAX, der technologieorientierte Werte bündelt, steigt leicht um 0,08 Prozent auf 3.990,98 Punkte und bleibt damit das Schlusslicht im deutschen Markt. In den USA setzen die großen Indizes ihren Aufwärtstrend fort. Der Dow-Jones-Future (US 30) gewinnt aktuell 0,08 Prozent auf 52.126,58 Punkte und bewegt sich damit ähnlich verhalten wie der TecDAX. Deutlich dynamischer zeigt sich der breite Markt: Der US 500 steigt um 0,43 Prozent auf 7.617,67 Punkte und liegt damit im internationalen Vergleich nur leicht hinter dem DAX. Insgesamt fällt die Bilanz des Handelstages freundlich aus. Während in Deutschland vor allem Standard- und Mid-Caps gefragt sind, stützt in den USA insbesondere die breite Marktentwicklung den Aufwärtstrend. Technologie- und Nebenwerte legen zwar ebenfalls zu, bleiben aber hinter den Leitindizes zurück.
DAX: Siemens Energy führt, Mercedes-Benz am EndeIm DAX setzte sich Siemens Energy mit einem Plus von 3,59 Prozent an die Spitze. Dahinter folgten RWE mit 2,92 Prozent und Continental mit 2,63 Prozent. Auf der Verliererseite standen Commerzbank mit einem Minus von 1,82 Prozent, Volkswagen (VW) Vz mit minus 2,20 Prozent und Mercedes-Benz Group mit minus 2,32 Prozent. Zwischen dem stärksten und dem schwächsten DAX-Wert lag damit eine Spanne von 5,91 Prozentpunkten.
MDAX: SUESS MicroTec gewinnt, Deutz verliertSUESS MicroTec war im MDAX mit einem Kursanstieg von 3,74 Prozent der stärkste Wert. CTS Eventim legte 3,51 Prozent zu, Jenoptik gewann 3,47 Prozent. Dem standen RENK Group mit minus 2,73 Prozent, flatexDEGIRO mit minus 2,76 Prozent und Deutz mit minus 3,24 Prozent gegenüber. Die Differenz zwischen Top- und Flopwert betrug 6,98 Prozentpunkte.
SDAX: LPKF Laser & Electronics an der SpitzeIm SDAX führte LPKF Laser & Electronics das Feld mit einem Plus von 4,74 Prozent an. Friedrich Vorwerk Group stieg um 4,71 Prozent, ASTA Energy Solutions um 4,64 Prozent. Am unteren Ende lagen CANCOM SE mit minus 3,05 Prozent, Grand City Properties mit minus 3,60 Prozent und VINCORION mit minus 5,50 Prozent. Damit reichte die Spanne zwischen dem besten und dem schwächsten Wert von 10,24 Prozentpunkten.
TecDAX: SUESS MicroTec vor Jenoptik und VerbioSUESS MicroTec belegte auch im TecDAX mit einem Plus von 3,74 Prozent den ersten Rang. Es folgten Jenoptik mit 3,47 Prozent und Verbio mit 3,16 Prozent. Bei den schwächeren Werten verzeichnete SMA Solar Technology ein Minus von 1,43 Prozent, Bechtle gab 1,64 Prozent nach und CANCOM SE verlor 3,05 Prozent. Zwischen den Extremen lagen 6,79 Prozentpunkte.
US 30: NVIDIA stärkster Wert trotz positiver SchlussgruppeIm US 30 führte NVIDIA mit einem Kursgewinn von 1,76 Prozent. Walt Disney legte 1,41 Prozent zu, Unitedhealth Group gewann 0,92 Prozent. Die ausgewiesenen Flopwerte lagen ebenfalls im Plus: Walt Disney und Unitedhealth Group gehörten mit 1,41 beziehungsweise 0,92 Prozent zum unteren Feld, Procter & Gamble stieg um 0,84 Prozent. Der Abstand zwischen dem höchsten und dem niedrigsten genannten Wert betrug 0,92 Prozentpunkte.
US 500: Lumentum Holdings mit deutlichem VorsprungIm US 500 erzielte Lumentum Holdings mit einem Plus von 7,75 Prozent den stärksten Anstieg. Coherent folgte mit 6,10 Prozent, Dell Technologies Registered (C) mit 5,43 Prozent. Auch die ausgewiesenen Flopwerte schlossen positiv: D.R. Horton gewann 1,14 Prozent, Xcel Energy 1,10 Prozent und Lam Research 1,09 Prozent. Zwischen Lumentum Holdings und Lam Research lag damit ein Unterschied von 6,66 Prozentpunkten.
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