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    Besonders beachtet!

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    Friedrich Vorwerk Group Aktie mit kräftigem Kursplus - 16.09.2026

    Kursbewegung von +4,97 % bei Friedrich Vorwerk Group am 16.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Friedrich Vorwerk Group Aktie mit kräftigem Kursplus - 16.09.2026
    Foto: Friedrich Vorwerk

    Friedrich Vorwerk Group ist ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Energieversorgungsunternehmen, spezialisiert auf Gas-, Strom- und Wasserstoffinfrastruktur. Das Unternehmen ist in Deutschland marktführend und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bilfinger und Herrenknecht. Vorwerks Alleinstellungsmerkmal liegt in innovativen Technologien und der Integration von Wasserstofflösungen.

    Friedrich Vorwerk Group Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 16.09.2026

    Mit einer Performance von +4,97 % konnte die Friedrich Vorwerk Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Damit gelingt der Friedrich Vorwerk Group Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,04 % am Vortag folgt heute ein Plus von +4,97 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +2,26 % bei Friedrich Vorwerk Group.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Friedrich Vorwerk Group Aktie damit um -6,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,41 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Friedrich Vorwerk Group einen Rückgang von -18,70 %.

    Zum Vergleich: Der SDAX bewegt sich heute nur um -0,03 %. Friedrich Vorwerk Group entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    Friedrich Vorwerk Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,29 %
    1 Monat -0,41 %
    3 Monate +2,26 %
    1 Jahr -4,82 %
    Stand: 16.09.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

    Es gibt 20 Mio. Friedrich Vorwerk Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,36 Mrd.EUR € wert.

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    Friedrich Vorwerk Group Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Friedrich Vorwerk Group Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Friedrich Vorwerk Group Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Friedrich Vorwerk Group

    +4,86 %
    -6,32 %
    -0,37 %
    +2,85 %
    -5,32 %
    +397,39 %
    +47,87 %
    +41,75 %
    ISIN:DE000A255F11WKN:A255F1
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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