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    Bundeswehr schützt lettischen Luftraum während Wahl

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland entsendet vier Eurofighter nach Lettland
    • Einsatz sichert den Luftraum während der Wahl
    • Ab 2026 übernimmt Deutschland erneut Air Policing
    Bundeswehr schützt lettischen Luftraum während Wahl
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland unterstützt Lettland bei der Absicherung des Luftraums während der lettischen Parlamentswahl im Oktober. Die Luftwaffe werde dazu vier Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 aus Neuburg an der Donau für etwa eine Woche auf den Militärflugplatz Lielvarde im Zentrum Lettlands verlegen, teilte das Verteidigungsministerium in Berlin mit.

    Lettland wählt am 3. Oktober eine neue Volksvertretung. Das Nato-Land habe vor dem Hintergrund wiederholter Luftraumverletzungen durch Drohnen über den baltischen Ländern in den letzten Wochen und Monaten Bündnispartner um Unterstützung für eine sichere Durchführung der Parlamentswahlen gebeten, so das Ministerium.

    Ab Ende 2026 übernimmt die Luftwaffe dann erneut für einen längeren Zeitraum über dem Baltikum die Nato-Luftraumüberwachung ("Air Policing"). Von Dezember 2026 bis März 2027 werden dazu fünf Eurofighter samt Besatzungen in Ämari im Nordwesten Estlands stationiert. Es ist dann das nunmehr siebte Luftwaffenkontingent auf dem Militärflugplatz./cn/DP/men






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