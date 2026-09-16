Wüst spricht sich gegen Personaldebatten aus
- Wüst lehnt Personaldebatten um Kanzler Merz ab
- CDU soll gemeinsam um neues Vertrauen werben
- Wüst fordert niedrigere Spritpreise und Entlastung
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat sich gegen Personaldebatten mit Blick auf eine mögliche Ablösung von Bundeskanzler Friedrich Merz (beide CDU) ausgesprochen. "Personaldebatten helfen jetzt nicht weiter", sagte Wüst bei Sat.1NRW. "Ich glaube, das ist jetzt nicht die schnelle Antwort, die dann alle Probleme löst."
Auf die Fragen, ob Merz für ihn noch der richtige Kanzler sei und ob die jüngsten Umfrageergebnisse für die CDU nicht ein Desaster seien, antwortete Wüst: "Es wäre jetzt zu leicht zu sagen, das ist nur die eine oder andere Person. Wir haben eine gemeinsame Verantwortung, um neues Vertrauen zu werben." Diese Verantwortung müsse jeder an seiner Stelle wahrnehmen.
"Ich habe hier eine Verantwortung für Nordrhein-Westfalen, und die nehme ich mit großem Engagement wahr. Ja, wir müssen an neuem Vertrauen arbeiten, aber Personaldebatten springen nach meiner festen Überzeugung auch ein Stück zu kurz."
Auf die Frage, ob sich diese Lageeinschätzung ändern könne, falls die CDU am Sonntag bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern unter fünf Prozent rutsche, antwortete Wüst: "Dann wäre es immer noch nicht richtig, alleine über Personal zu reden."
Wüst: Die Spritpreise müssen runter
Die acht Ministerpräsidenten der CDU hatten sich zuvor in einem Brief hinter Merz gestellt. "Die Menschen können darauf vertrauen, dass wir ihre Probleme angehen", hieß es dort. "Als Ministerpräsidenten wollen und werden wir gemeinsam mit dem Bundeskanzler unseren Beitrag dazu leisten."
Zur Debatte über die hohen Benzinpreise sagte Wüst in dem Interview, die Spritpreise müssten runter. "Der Staat darf da nicht noch dran mitverdienen, wenn die Spritpreise steigen." Der Staat verdiene kräftig mit durch Steuern und Abgaben. "Wir müssen uns jetzt sehr genau angucken, was ist an zusätzlichen Steuereinnahmen reingekommen, und die muss der Staat zurückgeben. Anders kann's nicht sein. Wir dürfen nicht noch an diesen hohen Spritpreisen mitverdienen." Normale Leute müssten sich das normale Leben noch leisten können./cd/DP/nas
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Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Es ist aber kein unaufhaltsamer Ölschock.
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Die Entkopplung: Die Notenbanken starren auf Termin-Indizes, während die Logistikketten, die Bagger und die Traktoren bereits mit 200-Dollar-Energie betankt werden.
Ein Finanzsystem kann Kurse über Monate mit Derivaten und 0-DTE-Strukturen glätten. Es kann aber keinen Treibstoff herbeidrucken, der nicht raffiniert wurde.
Der Ölpreisschock und der Raffinerieschock haben fusioniert. Die Differenz zwischen 109 Dollar auf dem Papier und 131 Dollar an der Pier ist das Preisschild für den Realitätsverlust der Märkte.
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