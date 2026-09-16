JEFFERIES stuft Axa auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Philip Kett bezog sich in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung auf die Ankündigung des französischen Versicherers, den Gewinn mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz deutlich steigern zu wollen. Der Markt scheine sich auf die Glaubwürdigkeit der Umsetzung dieses Plans zu konzentrieren. Der Experte merkte an, dass die Prämiensätze bald hinter den Kosten für die Regulierung von Versicherungsschäden zurückbleiben könnten. Diese Kosten stiegen deutlich schneller als die allgemeine Inflationsrate. Derweil habe die Präsentation detaillierte Informationen zu den Annahmen des Vorhabens geliefert./rob/la/menVeröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 10:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 10:50 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 44,16EUR auf Tradegate (16. September 2026, 18:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philip Kett

Analysiertes Unternehmen: Axa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 52

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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