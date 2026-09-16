RWE stockt bei Netzbetreiber Amprion weiter auf
- RWE erhöht seinen durchgerechneten Amprion-Anteil
- Der durchgerechnete Anteil steigt auf 58 Prozent
- M 31 bleibt Konsortium aus RWE und Finanzinvestoren
ESSEN (dpa-AFX) - Der Energieversorger RWE hat seinen Anteil am Übertragungsnetzbetreiber Amprion wie erwartet ausgebaut. Mit dem Kauf von weiteren Anteilen an der Beteiligungsgesellschaft M 31 wächst der durchgerechnete Anteil an Amprion auf 58 Prozent, wie der Dax -Konzern am Mittwochabend nach Börsenschluss mitteilte. Das sind 3 Prozentpunkte mehr als nach der im Juni angekündigten Aufstockung, die bereits abgeschlossen wurde. An M 31 wird RWE nun ebenfalls zur Mehrheitseignerin. M 31 hält knapp drei Viertel an Amprion und ist ein Konsortium aus RWE und deutschen Finanzinvestoren. Angaben zu den finanziellen Details der neuen Anteilsübernahme machte RWE nicht.
Im Juni hatte RWE sich über eine Kapitalerhöhung frisches Geld im Umfang von brutto vier Milliarden Euro besorgt und damit den Anteil an Amprion von rund 25 auf 55 Prozent erhöht. Dass der Konzern bereit wäre, zum gleichen Preis weiter aufzustocken, hatte RWE im August durchblicken lassen./men/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,75 % und einem Kurs von 59,78 auf Tradegate (16. September 2026, 18:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +13,64 %/+25,33 % bedeutet.
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Halbjahresergebnis und Prognoseerhöhung:
RWE überzeugt mich sehr und die Rede von Hr. Krebber bestätigt dies nochmal eindrucksvoll.
Die 1 Aktie Vertreter (nicht der Aktienbesitzer, sondern ein Sprachrohr der Klima/Umwelt/Menschenrechte)