SUESS MicroTec Aktie gewinnt an Wert - 16.09.2026

Die SUESS MicroTec Aktie konnte bisher um +3,49 % auf 66,65€ zulegen. Das sind +2,25 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SUESS MicroTec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,53 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 66,65€, mit einem Plus von +3,49 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der SUESS MicroTec Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -34,33 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um -9,41 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,33 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SUESS MicroTec auf +70,10 %.

Während SUESS MicroTec heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,20 %. Damit gehört SUESS MicroTec heute zu den auffälligeren Werten.

SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,41 % 1 Monat -20,33 % 3 Monate -34,33 % 1 Jahr +135,30 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Stand: 16.09.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,27 Mrd.EUR € wert.

Vor der US-Zinsentscheidung am Abend hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch etwas Auftrieb erhalten. Eine Erhöhung der Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte gilt dabei Experten zufolge bereits als eingepreist. Moderat positive Impulse lieferten die …

EQS Voting Rights Announcement: SUSS MicroTec SE SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 16.09.2026 / 18:00 CET/CEST Dissemination …

EQS Stimmrechtsmitteilung: SUSS MicroTec SE SUSS MicroTec SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 16.09.2026 / 18:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - …

So schlagen sich die Wettbewerber von SUESS MicroTec

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +1,50 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +1,00 %.

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Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.