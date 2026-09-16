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    Nato

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    Russische Behauptung zu Leipzig-Ermittlung ist absurd

    Für Sie zusammengefasst
    • Nato weist russische Zweifel am Drohnenfund zurück
    • Nato sieht Russland hinter Angriff in Leipzig
    • Moskau behauptet eine ukrainische Verbindung
    Nato - Russische Behauptung zu Leipzig-Ermittlung ist absurd
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Nato hat die Darstellung Russlands zurückgewiesen, wonach das Militärbündnis die deutschen Erkenntnisse zu dem Sprengstoffdrohnenfund auf dem Flughafen in Leipzig/Halle anzweifelt. "Die Behauptung des russischen Geheimdienstes, wonach die Nato keine Belege für eine russische Beteiligung an dem Drohnenvorfall in Leipzig gefunden habe, ist absurd", sagte ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Geheimdienstexperten der Nato seien wie Deutschland zu dem Schluss gekommen, dass Russland hinter dem hybriden Angriff am 4. August stecke.

    "Russland hat nachweislich immer wieder versucht, verbündete Staaten zu destabilisieren und uns davon abzubringen, die Ukraine zu unterstützen", fügte der Bündnissprecher hinzu. Russlands rücksichtsloses Vorgehen sei gefährlich. Aber man werde sich nicht davon abbringen lassen, die Ukraine weiter zu unterstützen.

    Russland spricht von "ukrainischer Verbindung"

    In einer über X verbreiteten Nachricht des russischen Außenministeriums hatte es zuvor unter Berufung auf den russischen Auslandsgeheimdienst geheißen, nach Geheimdiensterkenntnissen der Nato gebe es keine Beweise für eine russische Beteiligung an dem Leipziger Vorfall und Erkenntnisse würden stattdessen auf eine "ukrainische Verbindung" hindeuten. Berlin mache Russland trotzdem verantwortlich - um massive Ausgaben für die Militarisierung im Jahr 2027 zu rechtfertigen.

    Die mit Sprengstoff präparierte Drohne war am Abend des 4. August im Sicherheitsbereich des Flughafens Leipzig/Halle in der Nähe einer ukrainischen Frachtmaschine vom Typ Antonow AN-124 entdeckt worden. Die Bundesregierung geht von einem russischen Anschlagsversuch aus./aha/DP/men







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