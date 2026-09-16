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    Marktgeflüster

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    Zinsen und Fed-Chef Warsh: Inflation - die große Welle kommt noch!

    Aber andererseits ist es auch falsch, weil "Main Street" bereits starke Probleme hat, insbesondere der US-Immobilienmarkt und alle, die unter teuren Preisenn für Diesel und Benzin leiden

    Der neue Fed-Chef Warsh wird heute wahrscheinlich die Zinsen anheben (müssen) - und das ist einerseits richtig, weil die Inflation weiter anziehen wird! Aber andererseits ist es auch falsch, weil "Main Street" bereits starke Probleme hat, insbesondere der US-Immobilienmarkt und alle, die unter teuren Preisenn für Diesel und Benzin leiden. Das zeigt die Zwickmühle, in der Warsh nun ist: er muss die Erwartung der Märkte erfüllen, soll aber der US-Wirtschaft nicht schaden - während Trump ihn eigentlich auserkoren hatte, die Zinsen zu senken. Der Iran-Krieg hat sich mit den Angriffen der Huthis auf Saudi-Arabien ausgeweitet und damit die Energiekrise weiter verstärkt - die Fed hat also letztlich die Wahl zwischen Pest und Cholera..

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    Das Video "Zinsen und Fed-Chef Warsh: Inflation - die große Welle kommt noch!" sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Zinsen und Fed-Chef Warsh: Inflation - die große Welle kommt noch! Der neue Fed-Chef Warsh wird heute wahrscheinlich die Zinsen anheben (müssen) - und das ist einerseits richtig, weil die Inflation weiter anziehen wird!
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