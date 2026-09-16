Marktgeflüster
Zinsen und Fed-Chef Warsh: Inflation - die große Welle kommt noch!
Aber andererseits ist es auch falsch, weil "Main Street" bereits starke Probleme hat, insbesondere der US-Immobilienmarkt und alle, die unter teuren Preisenn für Diesel und Benzin leiden
Der neue Fed-Chef Warsh wird heute wahrscheinlich die Zinsen anheben (müssen) - und das ist einerseits richtig, weil die Inflation weiter anziehen wird! Aber andererseits ist es auch falsch, weil "Main Street" bereits starke Probleme hat, insbesondere der US-Immobilienmarkt und alle, die unter teuren Preisenn für Diesel und Benzin leiden. Das zeigt die Zwickmühle, in der Warsh nun ist: er muss die Erwartung der Märkte erfüllen, soll aber der US-Wirtschaft nicht schaden - während Trump ihn eigentlich auserkoren hatte, die Zinsen zu senken. Der Iran-Krieg hat sich mit den Angriffen der Huthis auf Saudi-Arabien ausgeweitet und damit die Energiekrise weiter verstärkt - die Fed hat also letztlich die Wahl zwischen Pest und Cholera..
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