🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    GA-ASI Mojave absolviert als erstes UAS Kurzstart- und -landeoperationen unter Gefechtsbedingungen

    Flugzeug mit kurzer Start- und Landestrecke bestätigt Einsatzfähigkeit unter schwierigen Bedingungen

     

    SAN DIEGO, Kalifornien / ACCESS Newswire / 16. September 2026 / General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) und Hanwha Aerospace haben erstmals überhaupt Flugoperationen eines unbemannten Fluggeräts für mittlere Flughöhen und lange Einsatzdauer von einem simulierten Schlachtfeld aus erfolgreich abgeschlossen. Die Partner haben nachgewiesen, dass das Kurzstart- und Landungsflugzeug „Mojave“ (Mojave STOL) unter simulierten Kampfbedingungen auf einem Schießplatz für Panzer und Artillerie landen und anschließend wieder starten konnte, um die Mission fortzusetzen.

     

    GA-ASI Mojave First UAS To Complete Battlefield Short Field Ops

     

    „Diese Demonstration hat die Fähigkeit des Mojave unter Beweis gestellt, taktische Missionen durchzuführen, die den tatsächlichen Anforderungen und Herausforderungen auf dem Schlachtfeld entsprechen“, sagte Linden Blue, CEO von GA-ASI. „Ganz gleich, ob der Nutzer Einsätze unter umkämpften und rauen Bedingungen auf dem Schlachtfeld, ISR, Waffeneinsatz, den Einsatz von Air-Launched Effects, Truppenversorgungen, Maßnahmen gegen UAS oder Missionen benötigt, die kurze und unbefestigte Startstrecken erfordern – unser Fluggerät ist der Aufgabe gewachsen.“

     

    „Diese Demonstration markiert einen wichtigen Meilenstein bei der Erzielung greifbarer Ergebnisse durch die Partnerschaft zwischen Hanwha und GA-ASI“, sagte Buhwan Lee, designierter CEO von Hanwha Aerospace. „In Zukunft werden wir eng mit der südkoreanischen Verteidigungsindustrie zusammenarbeiten, um unbemannte Systeme zu entwickeln, die für zukünftige Einsatzumgebungen ausgelegt sind, und unsere Präsenz auf den globalen Märkten ausbauen.“

     

    Die „Defense Drone Technology Exhibition“ fand auf dem Land nördlich von Seoul statt und stellte die Fähigkeit der „Mojave“ in den Vordergrund, unter schwierigen Bedingungen mit einer kurzen Startbahn zu operieren. Ausgestattet mit zwei Waffenaufhängungen und inerten Nutzlasten führte die „Mojave“ ein Einsatzkonzept durch, das veranschaulichen sollte, wie die STOL-Fähigkeit die operative Flexibilität, Überlebensfähigkeit und Reaktionsfähigkeit für zukünftige Verteidigungsanwendungen der Republik Korea verbessert. Die Vorführung fand auf der Start- und Landebahn des 513.Luftfahrtbataillons der südkoreanischen Armee und auf dem Seungjin-Übungsgelände in Pocheon-si statt.

    Seite 1 von 4 





    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    GA-ASI Mojave absolviert als erstes UAS Kurzstart- und -landeoperationen unter Gefechtsbedingungen GA-ASI_16-09-2026_DEPRcomFlugzeug mit kurzer Start- und Landestrecke bestätigt Einsatzfähigkeit unter schwierigen Bedingungen SAN DIEGO, Kalifornien / ACCESS Newswire / 16. September 2026 / General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) und Hanwha …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     