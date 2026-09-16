GA-ASI Mojave absolviert als erstes UAS Kurzstart- und -landeoperationen unter Gefechtsbedingungen

SAN DIEGO, Kalifornien / ACCESS Newswire / 16. September 2026 / General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) und Hanwha Aerospace haben erstmals überhaupt Flugoperationen eines unbemannten Fluggeräts für mittlere Flughöhen und lange Einsatzdauer von einem simulierten Schlachtfeld aus erfolgreich abgeschlossen. Die Partner haben nachgewiesen, dass das Kurzstart- und Landungsflugzeug „Mojave“ (Mojave STOL) unter simulierten Kampfbedingungen auf einem Schießplatz für Panzer und Artillerie landen und anschließend wieder starten konnte, um die Mission fortzusetzen.

„Diese Demonstration hat die Fähigkeit des Mojave unter Beweis gestellt, taktische Missionen durchzuführen, die den tatsächlichen Anforderungen und Herausforderungen auf dem Schlachtfeld entsprechen“, sagte Linden Blue, CEO von GA-ASI. „Ganz gleich, ob der Nutzer Einsätze unter umkämpften und rauen Bedingungen auf dem Schlachtfeld, ISR, Waffeneinsatz, den Einsatz von Air-Launched Effects, Truppenversorgungen, Maßnahmen gegen UAS oder Missionen benötigt, die kurze und unbefestigte Startstrecken erfordern – unser Fluggerät ist der Aufgabe gewachsen.“

„Diese Demonstration markiert einen wichtigen Meilenstein bei der Erzielung greifbarer Ergebnisse durch die Partnerschaft zwischen Hanwha und GA-ASI“, sagte Buhwan Lee, designierter CEO von Hanwha Aerospace. „In Zukunft werden wir eng mit der südkoreanischen Verteidigungsindustrie zusammenarbeiten, um unbemannte Systeme zu entwickeln, die für zukünftige Einsatzumgebungen ausgelegt sind, und unsere Präsenz auf den globalen Märkten ausbauen.“

Die „Defense Drone Technology Exhibition“ fand auf dem Land nördlich von Seoul statt und stellte die Fähigkeit der „Mojave“ in den Vordergrund, unter schwierigen Bedingungen mit einer kurzen Startbahn zu operieren. Ausgestattet mit zwei Waffenaufhängungen und inerten Nutzlasten führte die „Mojave“ ein Einsatzkonzept durch, das veranschaulichen sollte, wie die STOL-Fähigkeit die operative Flexibilität, Überlebensfähigkeit und Reaktionsfähigkeit für zukünftige Verteidigungsanwendungen der Republik Korea verbessert. Die Vorführung fand auf der Start- und Landebahn des 513.Luftfahrtbataillons der südkoreanischen Armee und auf dem Seungjin-Übungsgelände in Pocheon-si statt.