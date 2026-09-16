Börsen Update
Börsen Update USA - 16.09. - US Tech 100 stark +0,76 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der US 30 steht bei 52.145,93 PKT und gewinnt bisher +0,12 %.
Top-Werte: Walt Disney +1,77 %, Sherwin-Williams +1,29 %, NVIDIA +1,28 %, Caterpillar +1,24 %, Chevron Corporation -1,98 %
Flop-Werte: IBM -3,53 %, American Express -2,33 %, Verizon Communications -2,00 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:43) bei 29.159,87 PKT und steigt um +0,76 %.
Top-Werte: Lumentum Holdings +9,80 %, SpaceX +5,65 %, Astera Labs +5,42 %, Nebius Group Registered (A) +5,33 %, Axon Enterprise +5,25 %
Flop-Werte: Diamondback Energy -7,22 %, Old Dominion Freight Line -2,81 %, Roper Technologies -2,37 %, Intuit -2,33 %, Adobe -2,30 %
Der US 500 steht aktuell (19:59:24) bei 7.613,53 PKT und steigt um +0,38 %.
Top-Werte: Lumentum Holdings +9,80 %, Coherent +7,46 %, GE Vernova +5,52 %, Axon Enterprise +5,25 %, Intel +5,07 %
Flop-Werte: J.B.Hunt Transport Services -12,74 %, Diamondback Energy -7,22 %, First Solar -4,94 %, ConocoPhillips -4,77 %, EOG Resources -4,77 %
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