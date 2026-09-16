IBM Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 16.09.2026

Bei IBM geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -3,53 % nach und notiert bei 207,93€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,14 %, geht es heute bei der IBM Aktie nach unten. Was sollten Anleger jetzt beachten?

IBM ist ein globaler IT- und Beratungsanbieter mit Fokus auf Hybrid-Cloud, KI (Watson), Mainframes (z.B. zSystems), Software, IT-Services und Infrastruktur. Starke Position im Enterprise-Segment, besonders bei Großkunden und regulierten Branchen. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, AWS, Google Cloud, Accenture. USP: tiefe Mainframe-Expertise, Legacy-Modernisierung, Hybrid-Cloud-Ansatz via Red Hat.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei IBM insgesamt ein Minus von -7,78 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die IBM Aktie damit um +6,94 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,99 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -17,76 % verloren.

Während IBM deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 30 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,12 %. Damit gehört IBM heute zu den auffälligeren Werten.

IBM Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,94 % 1 Monat +4,99 % 3 Monate -7,78 % 1 Jahr -1,68 %

Informationen zur IBM Aktie

Stand: 16.09.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 942 Mio. IBM Aktien. Damit ist das Unternehmen 196,58 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

IBM erhält über seine Tochter Anderon eine Milliarde US-Dollar aus US-Fördermitteln. Damit soll die Fertigung von Quantenwafern deutlich schneller wachsen.

Während die großen Technologiekonzerne Milliarden in Quantenhardware investieren, rückt ein technisches Nadelöhr in den Fokus: fehleranfällige Qubits. Spezialisierte Anbieter wie das börsennotierte Quantum X Labs (WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002) …

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von IBM?

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,16 %. Cisco Systems notiert im Plus, mit +0,31 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,57 %. Oracle legt um +2,01 % zu Hewlett Packard Enterprise notiert im Plus, mit +2,60 %.

IBM Aktie jetzt kaufen?

Ob die IBM Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IBM Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.