WDH/US-Notenbank hebt Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte an
Für Sie zusammengefasst
- Fed hebt Leitzinsen unter Kevin Warsh erstmals an
- Zinsspanne liegt nun zwischen 3,75 und 4,00 Prozent
- Bankvolkswirte hatten den Zinsschritt erwartet
Foto: Siarhei - 356130783
(Redigierrest in Überschrift entfernt)
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed hat ihre Leitzinsen erstmals unter dem neuen Notenbankchef Kevin Warsh angehoben. Die Zinsspanne steige um 0,25 Prozentpunkte, wie die Fed am Mittwoch in Washington bekanntgab. Damit liegt die Spanne zwischen 3,75 bis 4,00 Prozent. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung überwiegend erwartet./jsl/jkr/nas
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