HOLD
US-Notenbank hebt Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte an
Für Sie zusammengefasst
- Fed hebt Leitzinsen unter Kevin Warsh erstmals an
- Zinsspanne steigt um 0,25 Prozentpunkte an
- Bankvolkswirte erwarteten diesen Zinsschritt
Foto: Siarhei - 356130783
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed hat ihre Leitzinsen erstmals unter dem neuen Notenbankchef Kevin Warsh angehoben. Die Zinsspanne steige um 0,25 Prozentpunkte, wie die Fed am Mittwoch in Washington bekanntgab. Damit liegt die Spanne zwischen 3,75 bis 4,00 Prozent. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung überwiegend erwartet./jsl/jkr/nas
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