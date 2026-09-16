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    Freedom Holding Corp. zum General Partner der Salesforce-FIDE-Weltmeisterschaft 2026 ernannt

    Freedom Holding Corp. zum General Partner der Salesforce-FIDE-Weltmeisterschaft 2026 ernannt
    Foto: adobe.stock.com

    Die Partnerschaft baut auf der langjährigen Unterstützung des internationalen Schachsports durch Freedom auf, während Genf sich darauf vorbereitet, das historische Titelduell zwischen Gukesh und Sindarov auszurichten

     

     

    NEW YORK CITY, NY / ACCESS Newswire / 16. September 2026 / Freedom Holding Corp. (NASDAQ:FRHC) wird als General Partner der Salesforce-FIDE-Weltmeisterschaft 2026 fungieren und damit eine langjährige Partnerschaft mit dem Internationalen Schachverband (FIDE) fortsetzen, die sich auf Spitzenwettkämpfe, Bildung und die Förderung des Schachs erstreckt.

     

    Das Engagement von Freedom bei der Weltmeisterschaft 2026 folgt auf eine mehrjährige Zusammenarbeit mit der FIDE. Das Unternehmen war General Partner des Weltmeisterschaftskampfs 2023 in Astana und Titelsponsor der FIDE-Weltmeisterschaften im Schnell- und Blitzschach 2024 in New York, einer der weltweit wichtigsten Veranstaltungen der FIDE. Darüber hinaus hat es internationale Wettbewerbe und Initiativen unterstützt, die darauf abzielen, den Zugang zum Schach zu erweitern, junge Talente zu fördern und das gesamte Schach-Ökosystem zu stärken.

     

    Anfang dieses Jahres haben Freedom und die FIDE ihre Zusammenarbeit durch eine Partnerschaft weiter ausgebaut, die internationale und regionale Turniere, Bildungsprogramme, die Unterstützung von Spielern und Trainern, Trainingsinitiativen sowie die Talentförderung umfasst.

     

    „Die Weltmeisterschaft repräsentiert das höchste Niveau unseres Sports, doch die Stärke des Schachs geht weit über eine einzelne Veranstaltung hinaus“, sagte Timur Turlov, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Freedom Holding Corp. sowie Präsident des kasachischen Schachverbands. „Sie hängt von starken Verbänden, Chancen für junge Spieler, guten Trainern, Bildung, Technologie und langfristig angelegten Partnerschaften ab. Das war von Anfang an der Gedanke hinter unserer Zusammenarbeit mit der FIDE. Wir sind stolz darauf, diese Arbeit fortzusetzen und eine Weltmeisterschaft zu unterstützen, die einem weltweiten Publikum das Allerbeste des Schachs näherbringen wird.“

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    Freedom Holding Corp. zum General Partner der Salesforce-FIDE-Weltmeisterschaft 2026 ernannt Freedom_Holding_16-09-2026_DEPRcomDie Partnerschaft baut auf der langjährigen Unterstützung des internationalen Schachsports durch Freedom auf, während Genf sich darauf vorbereitet, das historische Titelduell zwischen Gukesh und Sindarov …
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